Países del Mercosur deben negociar bilateralmente con la UE para cerrar acuerdos

"No somos más fuertes negociando juntos, menos los países pequeños, porque ahí nos alineamos a la estrategia del más grande, porque (este) no va a subordinar su estrategia global en función de los intereses de los pequeños", dijo a esta agencia el doctor en economía uruguayo Marcel Vaillant.

La UE ofreció a fines del mes pasado una cuota de importaciones de 70.000 toneladas de carne bovina (35.000 fresca y 35.000 congelada) al Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida) y de 600.000 toneladas para la producción de etanol.

Para Vaillant la cifra para el sector cárnico es "insuficiente" y "deja en evidencia que la UE no está muy urgida de concluir este acuerdo con el Mercosur".

La magister en economía, María Inés Terra coincidió en que la oferta no es seductora para el bloque sudamericano y no cree que el tratado se pacte bajo estas condiciones.

"Esta cuota es muy chica, no me parece que el Mercosur esté cerca de poder cerrar un acuerdo con una cuota de esta magnitud; la UE va a tener que moverse bastante de las 70.000 toneladas que no se acercan a las aspiraciones del Mercosur" aseguró Terra, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay.

Terra argumentó que en otro momento de negociaciones, Europa había ofrecido una cuota de 100.000 toneladas y el Mercosur la rechazó, por lo que estima que la oferta debería acercarse a las 200.000 toneladas, lo que ronda el 5 por ciento del consumo del continente europeo.

Vaillant, titular de la cátedra de Comercio Internacional del Departamento de Economía, resaltó que el hecho de que se acepte "una restricción cuantitativa" opera contra la naturaleza de un acuerdo de libre comercio, en el que, tal como indica el término, debe existir una "liberalización del comercio".

"Al fin y al cabo de eso se trata un acuerdo de libre comercio", sentenció.

El intercambio comercial entre los dos bloques alcanzó en 2015 los 95.000 millones de dólares, pero existe una gran asimetría, expone el informe académico "Unión Europea – Mercosur. Una negociación con final abierto" de los argentinos Ricardo Carciofi y Rosario Campos publicado en 2016.

Según los investigadores argentinos, "mientras el Mercosur representa 2,5 por ciento del total de las compras externas europeas, Europa aporta casi 20 por ciento de las importaciones del bloque y es el destino de 17 por ciento de las exportaciones".

Diferencia de intereses

La situación de los distintos países del Mercosur es disímil: mientras Argentina "está dispuesta a firmar cualquier cosa", Uruguay y Paraguay intentan colocar la mayor cantidad de sus productos agropecuarios y Brasil es el que tiene más cosas en juego, explicaron los expertos.

"El que está más abierto es Argentina, que está dispuesto a firmar cualquier cosa (…) Brasil sigue resistiendo en algún sentido", dijo Vaillant.

Terra observó que el gigante sudamericano se "estaría abriendo por primera vez a todo lo que son los productos manufacturados" desde Europa, siendo estos "los únicos que accederían" a dicho mercado y "lo mismo en compras públicas" algo que interesa por demás a los europeos.

Por esta razón, para Vaillant los países deben actuar de manera bilateral, como ha ocurrido en el resto de los bloques regionales que han acordado con la UE.

"La UE ya ha venido haciendo (acuerdos bilaterales) en otros casos", dijo el experto, que mencionó entre otros a la Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

De esta manera los países tienen la posibilidad de negociar una agenda más profunda, lo que hace "más verosímil y posible" el acuerdo, aseguró el académico.

Para Vaillant, si el tratado entre los bloques regionales se firma bajo las condiciones actuales lo que sucederá es que se postergará "el sinceramiento del Mercosur" a que no puede negociar con terceros como una unidad aduanera.

"Sigue postergando el sinceramiento del Mercosur de que la negociación con terceros no puede hacerse sobre un marco rígido como una unión aduanera que no es, sino que tiene que seguir el formato que siguen la mayoría de los bloques regionales del mundo que no son la UE", sentenció.

Las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre los dos bloques, que llevan unas dos décadas, son competencia de la Comisión Europea y no de los Estados parte que conforman la UE.