Debate en Chile sobre tenencia de armas se toma la agenda de los candidatos

"De mi boca no van a escuchar gritos, no van a escuchar frases altisonantes, no voy a hablar —como algunos— ni de martillos ni de portar armas para defenderse", dijo en una actividad la candidata de centroizquierda, Carolina Goic, según consignó Radio Cooperativa.

Trasmasivo en Las Vegas que dejó 58 fallecidos a inicios de octubre, se reactivó en algunos países el debate sobre la tenencia responsable de armas, y en Chile los candidatos presidenciales también abordaron el tema.

El postulante de derecha, José Antonio Kast, fue el primero en hablar, quien se manifestó a favor de la tenencia de armas un día después de la matanza en Estados Unidos.

"En Chile tenemos que discutir en serio sobre uso de armas, hoy la gente honesta no tiene como defenderse de delincuentes y narcotraficantes; (ellos) se pasean con armas de fuego; mientras los ciudadanos tienen que encerrarse y vivir con miedo", escribió a comienzos de octubre en su cuenta de la red social Twitter.

Lea más: Trump: las leyes de armas serán discutidas "mientras las cosas vayan sucediendo"

© REUTERS/ Mike Blake Senadoras mexicanas condenan matanza en Las Vegas y piden a EEUU control de armas

Con el paso de los días, Kast endureció su discurso asegurando que posee un arma en su casa y que "disparará" en contra de cualquier delincuente que sorprenda entrando, incluso si este es un menor de edad.

"Yo lo único que les digo a los delincuentes es que no se metan conmigo y mi familia, si entran yo voy a disparar", afirmó el 11 de octubre en entrevista con Radio ADN.

Una postura similar mostró el 12 de octubre también candidato de derecha y expresidente, Sebastián Piñera (2010-2014), quien en entrevista con Radio Universo aseguró que tampoco dudaría en atacar a un malhechor.

"Si un delincuente mata a mi hija, agarro un martillo y se lo quiebro en la cabeza", afirmó, haciendo énfasis en la palabra "quiebro", para luego añadir que "proteger la vida de todos es lo más progresista", agregó.

La última en entrar al debate fue la candidata de centroizquierda, Carolina Goic, quien en una actividad este viernes se manifestó en contra de los dichos de los dos postulantes de derecha.

"Lo que necesitamos es cuidar nuestra institucionalidad y más todavía cuando uno aspira a la presidencia de la República (…) el objetivo prioritario para mí es apoyar a las víctimas", puntualizó, según Radio Cooperativa.

Los civiles en Chile tienen permitido tener armas después de acreditar una serie de requisitos y de ser calificados positivamente por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN); el permiso dura solo un año y el arma solo podrá tenerse y portarse dentro del domicilio indicado por el solicitante.

Le puede interesar: Tras la masacre de Las Vegas, Trump evita hablar de las armas

Según la DGMN, en Chile hasta el 2014 habían inscritas cerca de 758.000 armas de fuego.