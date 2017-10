Canciller: venezolanos asilados por Chile se encuentran en Colombia

"Sabemos que están en Colombia y que, de hecho, varios sino todos ellos han tomado contacto con la embajada de Chile en Bogotá y que su intención es acoger el asilo que el Gobierno de Chile les otorgó, es decir, trasladarse a residir en Chile", dijo Muñoz en una rueda de prensa.

© AP Photo/ Fernando Vergara Cinco magistrados nombrados por Parlamento venezolano huyeron a Colombia

Cinco de los seis opositores venezolanos que se encontraban asilados en la embajada chilena en Caracas decidieron viajar a Colombia, luego de que la Cancillería de su país no diera respuesta a la solicitud de Chile de entregarles un salvoconducto para abandonar Venezuela.

"Ellos decidieron salir por su propia voluntad (ya que) esperaron un tiempo más que prudente por los salvoconductos que solicitó formalmente Chile luego de que les otorgó asilo político", explicó el ministro.

"Como la respuesta no llegó, pese a que yo había conversado personalmente con el canciller de Venezuela sobre la materia y me había prometido alguna respuesta si se reunían las partes y Chile asistía, los magistrados decidieron que no estaban dispuestos a esperar y salieron de la embajada", agregó.

Por último, aseguró que la intención de los cinco venezolanos es viajar a Chile y solicitar la residencia.

Este grupo de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro decidió pedir refugio en la sede diplomática chilena, luego de que Chile anunciara que recibiría en su embajada a "todos los venezolanos que soliciten ayuda".

Los cinco magistrados que viajaron a Colombia son: Elenis Rodríguez Martínez, Luis Marcano Salazar, José Núñez Sifontes, Beatriz Ruiz Marín y Zuleima Del Valle González.