Oposición ecuatoriana pide retirar sueldo a vicepresidente detenido por caso Odebrecht

"No es posible que quien no trabaje, quien no devengue su sueldo, siga cobrando sus remuneraciones", señaló el dirigente de ese partido, Jorge Escala, durante la entrega de la petición hecha en Guayaquil, reportó radio Sonorama.

Según Escala, en lo que va de año, Glas ha trabajado solo el 50% del tiempo que le correspondía "pero el resto del tiempo no ha laborado, con el agravante de que el Presidente de la República (Lenín Moreno) le retiró todas sus funciones y que esté encarcelado", añadió.

Para Unidad Popular "no es posible que el Estado, el pueblo ecuatoriano le siga pagando la remuneración a una persona a la que han comprobado, hasta la saciedad, cómo ha sobornado, cómo se ha enriquecido siendo el jefe de la banda".

De acuerdo con datos oficiales, en agosto pasado el vicepresidente percibió un salario de 6.011 dólares, mientras que en septiembre su sueldo fue el 10% menos debido al decreto de austeridad que emitió el presidente Moreno por la situación económica del país.

"El Ecuador gana bastante si es que Lenín Moreno, como principal autoridad encargada de velar por esta garantía y derecho del pueblo ecuatoriano, puede evitar que se siga pagando esos sueldos (…) hoy la Contraloría General del Estado también debe pronunciarse de manera urgente", anotó Escala.

Para la tarde de este martes está previsto que el juez Miguel Jurado revise la medida de prisión preventiva contra Glas a pedido de su abogado defensor.

En caso de aceptar, el vicepresidente podría abandonar la cárcel 4, ubicada en Quito, aunque deberá regirse a la nueva medida cautelar que determine el Jurado.