Exguerrillero cubano: “Che Guevara fue un educador en la guerrilla africana”

El veterano evoca al Che como un educador que en medio de la guerrilla organizó clases de idioma swahili (lengua de los guerrilleros africanos) y de francés, idioma que aprendió de niño con su mamá, Celia de la Serna.

"Me duele que algunos medios interpreten su epopeya internacionalista como un suicidio, en una valoración superficial", fue el saludo del oficial retirado, quien aparenta unos 60 años.

Desde la perspectiva de medio siglo, Escandón insiste en que pese a que Che Guevara recordaba la etapa de la guerrilla en África como "una derrota", aquella operación y su posterior ejemplo internacionalista en Bolivia constituye "una victoria en dos etapas".

Simplemente Tomás para sus actuales compañeros de trabajo en un departamento de informática de la vida civil en la Habana, el especialista en comunicaciones graduado en la Unión Soviética en la década de 1960 insiste en su valoración sobre el hombre al que considera su maestro en la vida de revolucionario.

"Si se analiza la historia, ni Fidel Castro, ni el Che, ni los expedicionarios del yate Granma fueron suicidas, cuando realizaron la travesía que los llevó el 1 de enero de 1959 al triunfo de la Revolución sobre la dictadura de Fulgencio Batista, son riesgos que se corren para luchar por un ideal de justicia social", reiteró en su razonamiento.

© Foto: Cortesía de la Embajada de Cuba en Rusia Che, medio siglo de clara presencia

Según Escandón, es incuestionable que la presencia de un destacamentos de cubanos encabezados en aquellos momentos por el Che en el Congo influyó posteriormente en la independencia de muchos países africanos e incluso en el fin del apartheid en Sudáfrica.

"Los cientos de miles de cubanos que fueron después a Angola inspirados en su ejemplo y junto a los combatientes africanos contribuyeron decisivamente a la independencia de ese país y después, con la victoria de Cuito Cuanavale, dieron también el golpe de muerte al sistema del apartheit que imperaba en Sudáfrica, además de lograr la liberación de Namibia", subrayó.

Al referirse al capítulo latinoamericano de Che Guevara, el veterano de la guerrilla africana considera que la impronta de Guevara está presente como una "semilla que fructificó" en los cambios progresistas que ocurrieron a finales del siglo XX y principios del XXI en Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

Escandón explicó a Sputnik que el Che inició la fase de lucha latinoamericana en Bolivia porque aspiraba a pasar posteriormente a Argentina, su tierra natal, que siempre quiso liberar, al igual que su amigo el periodista fundador de Prensa Latina Jorge Ricardo Massestti (comandante Segundo), quien desapareció en la región de Salta en 1964, cuando intentaba abrir un foco guerrillero.

Encuentro con el Che

Las primeras referencias sobre Che Guevara llegaron a Escandó a través de la prensa con los escritos en 1959 sobre la batalla de Santa Clara, y más tarde le impactó su mensaje a la Organización Tricontinental, en 1965, en la cual su futuro jefe en África exhortaba a luchar contra el imperialismo donde quiera que sea y "crear dos tres, muchos Vietnam".

"Recuerdo cuando del Ejército del Centro al cual pertenecía como especialista en comunicaciones me mandan a buscar para esa misión, y antes de informarme de qué se trataba el comandante Manuel Piñeiro (Barba Roja) me pregunta dónde yo creía que estaba el Che, pues no se sabía dónde se encontraba, y él respondió que podía ser en Vietnam".

El exguerrillero afirma que después tuvo "el honor de conocerlo" en África, y desde entonces le ha quedado como paradigma de cómo debe ser un líder.

"La impresión que me quedó para siempre es la de un hombre recto, pero afable, capaz de criticar directamente cuando era necesario, pero también de estimular lo que se hacía bien".

Para Escandón, Che Guevara es el paradigma de un líder muy culto, capaz de sentir, pensar, decir y actuar consecuentemente.

"Era muy exigente y al propio tiempo un ejemplo para la tropa, reclamaba de los demás lo que primero él hacía", reitera.

Además de su trabajo como especialista en informática, Escandón dedica tiempo en la actualidad a intercambiar sus vivencias con los colectivos laborales y en especial con los juveniles porque considera necesaria una "lectura" actualizada de la vida y la obra de Che Guevara".

En su opinión, en el actual contexto de amenazas por parte de Estados Unidos contra los pueblos de América Latina el ideario guevariano contextualizado tiene mucha vigencia.

Subraya Escandón que el imperialismo de que hablaba el Che es el mismo que ahora trata de "avasallar a Cuba, Nicaragua y Venezuela con una guerra mediática y económica".

En tal sentido, el veterano opina que la lucha es una tarea de primer orden para los jóvenes, pero ya no en una guerrilla, sino con preparación intelectual, técnica y política, para desarrollar la economía nacional y defender la soberanía del país con la consciencia de que "el imperialismo tiene fines hegemónicos de dominación".