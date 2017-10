Colectivo ambiental en Ecuador no termina de aceptar consulta sobre explotación petrolera

QUITO (Sputnik) — El colectivo ambientalista ecuatorino Yasunidos no está del todo de acuerdo con la pregunta que planteó el presidente Lenín Moreno respecto a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas más biodiversas del país ubicada en la Amazonía, pues ellos promovían que se prohibiera toda actividad extractivista en ese lugar, mientras que la consulta solo delimita el territorio en el que podrá extraerse el crudo.

"En esta pregunta no se está decidiendo si se explota o no el petróleo, se está decidiendo cómo se va explotar el petróleo del Yasuní, razón por la cual creemos que no se está salando la deuda con las más de 80.000 personas que confiaron en realizar una consulta popular cuando nosotros presentamos la propuesta y fue rechazada", dijo a Sputnik el vocero del colectivo, Pablo Piedra.

Piedra señala que cuando plantearon la idea al mandatario pensaron que "era posible introducir esta pregunta y que el Gobierno la acoja, lo cual no ha sido así".

Sin embargo, consideran que "esto es mejor que nada", pero "no están dispuestos a caer en la exaltación y el furor y decir que es algo ganado sin analizar exactamente lo que dice la pregunta".

El texto planteado por Moreno y que ahora debe ser aceptado junto con otras seis preguntas por la Corte Constitucional reza: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos en 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Ambigüedad

Para Piedra el principal problema es la ambigüedad de la pregunta, pues no se especifica dónde se aplicará la reducción del área del explotación, ya que "si se hace al sur se está protegiendo a los pueblos en aislamiento (…), pero no está definido, puede ser todo o puede ser nada, esto es algo que el Gobierno debe aclarar".

"Las preguntas ambientales son las más ambiguas, las menos claras de toda la consulta, lo cual indica que ha existido problemas al momento de llegar a un acuerdo y, para evitar conflictos internos, han resuelto establecer preguntas que a la larga podrían ser consideradas como inconstitucionales", agregó el activista.

También reiteró que la exigencia de su colectivo de que el jefe de Estado aclare las condiciones reales bajo las cuales se ejecutará el texto en caso de ser aprobado por la ciudadanía.

La pregunta que Yasunidos presentó el 26 de septiembre decía: "¿Estás de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT indefinidamente en el subsuelo?", algo que se concretó parcialmente.

Ecuador se ha caracterizado por depender de la venta de crudo desde la década de los 70 y el Bloque 43, conformado por los campos Ishpingo, Tabococha y Tiputini (ITT) dentro del Yasuní, le significaría al país ingresos por hasta 800 millones en este año.

Además, según el Gobierno, este yacimiento cuenta con reservas cuantificadas por 1.672 millones de barriles, lo que representa 41% de las reservas nacionales.

En 2013, Ecuador desistió de la iniciativa Yasuní-ITT, que pretendía dejar bajo tierra las reservas a cambio de un aporte millonario de la comunidad internacional, pero debido a que el proyecto no prosperó, la Asamblea Nacional declaró de interés nacional la explotación del ITT por pedido de Correa y se dio vía libre para su explotación, que inició en 2016.

Eso motivó a Yasunidos a convocar a una consulta popular en 2014 sobre el tema, recogió las firmas pertinentes y las presentó al Consejo Nacional Electoral, sin embargo, el organismo desestimó la petición aduciendo que no cumplieron con los requisitos necesarios, algo que ellos rechazan hasta el momento.