"Medidas de Trump no afectarán intercambio cultural entre Cuba y EEUU"

"Será un tremendo evento de rumba con Justo Pelladito y Afroamérica, Los Papines y como invitados especiales los integrantes del conjunto Estrellas de Chappottín, además de 25 personas llegadas especialmente desde Estados Unidos", informó a esta agencia de noticias el cantante, guitarrista, director y productos reconocido como una de las figuras más originales en la escena musical de Nueva York.

Entre los artistas llegadas desde Estados Unidos Soublette mencionó a "Nelson González, un brillante tresero", Stanton Mur, baterista de Nueva Orleans, y el tocador de tambores batá iniciado en el fundamento de añá en la religión yoruba All Gust, de Tallahassee, Florida.

También vino a La Habana la cantautora Michelle Shot "y otros amantes de la rica música cubana, en especial la rumba", según el promotor de los intercambios culturales entre ambas naciones.

Sobre las medidas tomadas por el Departamento de Estado de reducir en un 60% el personal de su embajada en la Habana y exigir la retirada de 15 funcionarios de la legación diplomática de la isla en Washington, Soublette opinó que no impedirán la comunicación entre músicos de una y otra parte.

"Nada va a impedir estos intercambios, no se pueden detener", dijo con determinación.

Entonces Soublette asumió en sus declaraciones el texto de una canción muy popular en los años 1990, interpretada por la agrupación NG la Banda, principal impulsora del género conocido como timba, forma más contemporánea e innovadora de la música popular de la isla.

"No se puede tapar/el sol con un dedo/la verdad es la verdad/mala cara no quiero" y preguntó: "¿Somos o no somos?"

Ned Soublette asombró al público y la crítica especializada en 1999 con su álbum Cowboy Rumba, en el cual combina la tradición de la lírica del country con géneros de origen cubano como la salsa, la timba, la rumba y el merengue dominicano.

En esa producción incorporó a la más reconocida agrupación rumbera de todos los tiempos, los Muñequitos de Matanzas, a NG La Banda y fue asesorado por la musicóloga y productora de la isla Cary Diez, ganadora de un Grammy Latino por el álbum antológico "La Rumba soy yo" (2001).

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, denunció el 3 de octubre en rueda de prensa que Estados Unidos decidió reducir el número de diplomáticos cubanos en Washington sin poseer evidencias de las causas y el origen de las alegadas afectaciones de salud de los funcionarios de su embajada en La Habana y sus familiares por supuestos "ataques sónicos".

Rodríguez expresó la "enérgica protesta" del ministerio de Relaciones Exteriores ante esa decisión a la cual calificó de infundada e inaceptable, al igual que el pretexto utilizado para justificarla al afirmarse que el Gobierno de Cuba no adoptó todas las medidas adecuadas para prevenir los supuestos ataques.

Reiteró el ministro que Cuba cumple con todo rigor y seriedad sus obligaciones emanadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en lo referido a la protección de la integridad de los agentes diplomáticos y los locales de las misiones.

Enfatizó, así mismo, en que el Gobierno de la isla jamás ha permitido ni permitirá que el territorio cubano sea utilizado para cualquier acción en contra de funcionarios diplomáticos acreditados ni sus familiares, sin excepción.