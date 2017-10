Isla de Pascua pedirá la "descolonización" de Chile ante las Naciones Unidas

"Ya hemos tomado la decisión de ir a las Naciones Unidas y presentar la solicitud de descolonización", dijo el alcalde Pedro Edmuns Paoa a Radio Cooperativa.

Edmuns aseguró que comenzará las gestiones para desligarse de la administración chilena, teniendo como referencia los comicios que este fin de semana organizaron los catalanes para independizarse de España.

"Me identifica lo que está pasando en Cataluña, y eso es lo mismo que nos va a pasar a los rapa nui si Chile y sus gobiernos no toman en serio nuestra petición de hace décadas, de sentarse a conversar en igualdad de condiciones y no en imposición, como siempre lo han hecho", afirmó.

"El único camino es llevar a Chile a las Naciones Unidas y pedir que medie un diálogo con nosotros", finalizó.

El Intendente de Valparaíso, de cuya administración depende la isla, comentó al mismo medio que "habría que ver" si lo que manifestó Edmuns es la opinión del pueblo rapa nui o es "la opinión personal del alcalde".

La Isla de Pascua fue anexada a Chile el 9 de septiembre de 1888, y hoy pertenece a la Región de Valparaíso.

Sin embargo, desde 2007 una reforma constitucional estableció que sería considerado como un "territorio especial", de manera que su Gobierno y administración son regidos por los estatutos especiales que establecen las leyes orgánicas constitucionales respectivas, recibiendo un trato distinto a las demás provincias.

La Isla de Pascua con 5.035 habitantes es uno de los principales destinos turísticos de Chile.