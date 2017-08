Ruptura en Ejecutivo de Ecuador crece y Moreno dice que corrupción apunta a Glas

"De repente aparece una carta agresiva, a mí me sorprendió, pensé que era falsa, una carta de ese tipo no puede recibir el presidente de la República", dijo este viernes el presidente desde Guayaquil, donde explicó que esa fue la principal razón por la que retiró de sus funciones a Glas.

De allí que insistió en que "no podemos tolerar tal grosería del vicepresidente" que "lo único que hace con este tipo de comportamiento es corroborar su actitud deshonesta", apuntó frente a decenas de simpatizantes y junto al titular del legislativo, José Serrano, quien le entregó un manifiesto suscrito por los parlamentarios oficialistas abogando por una salida pacífica a la crisis.

La carta a la que se refiere Moreno es la que el pasado miércoles el vicepresidente difundió criticando severamente varias acciones suyas, especialmente las relacionadas con su acercamiento a la oposición.

Al día siguiente, el mandatario emitió un decreto ejecutivo con el que suprimió las funciones que hasta entonces tenía Glas y que estaban relacionadas con la dirección de los sectores productivos y la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del pasado 16 de abril, quedando únicamente entre sus encargos el de sustituir al presidente en caso de ausencia.

Pero Moreno no solo explicó por qué retiró a Glas sus funciones, sino que por primera vez se refirió a las acusaciones de corrupción que pesan sobre él y a una supuesta relación con la constructora Odebrecht, acusada de mantener una red de sobornos en el país.

"No hay una sentencia en firme contra el vicepresidente, ni sé si es culpable, eso no lo sé pero hay más dedos que apuntan a usted", agregó el mandatario en referencia a los últimos audios revelados por delatores de Odebrecht que vinculan directamente a Glas en la red de coimas, aunque la justicia aún no ha procesado cargos en su contra.

En ese sentido, el presidente aclaró que él no es el encargado de determinar la implicación del vicepresidente en actos de corrupción, pero que "ahora sí, de forma independiente, lo tienen que determinar las funciones que corresponden y lastimosamente ingeniero Jorge Glas el dedo apunta cada vez más hacia usted", insistió.

Reconoció también que "no ha habido transparencia en el uso de fondos públicos", que hubo "muchísimo dinero" y ratificó que estará pendiente "de que autoridades de control verifiquen el buen uso que se ha dado al mismo" porque "los corruptos deben estar donde se merecen".

© AFP 2017/ John Thys La maldición que pesa sobre los vicepresidentes latinoamericanos

Tras estas declaraciones, la posibilidad de llegar a un acuerdo y de limar asperezas al interior del Ejecutivo se desvanece, a pesar de la intención del bloque legislativo que pretendía generar un diálogo inmediato entre ambos actores.

A esto se suma que Glas ha ratificado que se mantendrá en el cargo hasta el final de su periodo en 2021 y ha denunciado que se le ha impedido el uso del avión presidencial, así como la posibilidad de disponer de su equipo de seguridad.

También ha desestimado las acusaciones de Odebrecht, a las que considera invenciones que tienen el único fin de perjudicarlo.

Además, el exmandatario Rafael Correa ha manifestado su claro respaldo al vicepresidente y ha pedido a sus seguidores defender la revolución ciudadana que él acuño durante sus diez años de Gobierno, entre 2007 y 2017.