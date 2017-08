Legisladores oficialistas de Ecuador quieren facilitar diálogo entre Moreno y Glas

"El bloque ha tomado la decisión de convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores para encontrar un mecanismo de solución inmediata para esta crisis política interna", señaló el 3 de agosto el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, en declaraciones a la prensa.

Asimismo, indicó que los parlamentarios del partido gobernante Alianza País lamentan "los pronunciamientos de nuestro binomio presidencial y nos encontramos sumamente preocupados" por las consecuencias que han traído los mismos.

© AFP 2017/ John Thys Vicepresidente de Ecuador se ratifica en el cargo tras serle retiradas sus funciones

Aunque no dio detalles de cómo será el proceso de facilitación, sí explicó que primero se realizará "casa dentro", y que ese "sin duda es uno de los planteamientos fundamentales que se ha realizado por parte del bloque, de los 74 asambleístas" que lo conforman.

Serrano fue enfático al anotar que no claudicarán ni negociarán "sobre principios, sobre mandatos que ya se los ha venido trabajando en estos diez años" y que no permitirán el retorno de las viejas prácticas políticas al país.

"Téngalo por seguro que aquí no existe ningún pacto, aquí no existe ningún arreglo que no sea específicamente que esa gobernabilidad que requiere el país está basada en no claudicar en el ejercicio de los derechos de nuestros compatriotas", agregó.

Para el parlamentario, la facilitación "no es un tema solo de abogar por la devolución de las funciones al vicepresidente", sino que es "un tema de abogar por restablecer la confianza, la relación de trabajo, la relación política entre nuestro binomio presidencial".

"Esta facilitación nos compromete a lograr una resolución en el menor tiempo posible, ese es el compromiso", finalizó.

Los legisladores oficialistas emitieron esta resolución después de que el jefe de Estado suprimiera las funciones de su binomio en medio de una crisis política que se ahondó luego de que Glas emitiera un comunicado criticando varias acciones tomadas por Moreno, sobre todo las relacionadas con su acercamiento a la oposición.

Lea más: Rafael Correa se solidariza con sancionado vicepresidente de Ecuador

Los hechos ocurren al mismo tiempo que se revelara un audio de un delator de Odebrecht que vincularía al vicepresidente con el caso.