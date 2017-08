Constituyentes electos retornarán al Parlamento venezolano retratos de Bolívar y Chávez

"Llegaremos mañana [3 de agosto] al Palacio Legislativo con el retrato de nuestro libertador y del comandante Hugo Chávez de donde más nunca saldrá; el pueblo de Venezuela le dijo a la derecha golpista, apátrida y asesina: "no te metas con nuestros libertadores"", expresó Delcy Rodríguez, quien fue electa el domingo como constituyente.

Las declaraciones de Rodríguez, transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, fueron ofrecidas durante la entrega de sus credenciales que se realizó en la ciudad de Caracas el Consejo Nacional Electoral.

En enero de 2016, el entonces presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, ordenó el retiro de las imágenes de Chávez y los cuadros de Bolívar hechos en base a una reconstrucción facial en tres dimensiones, criticada por sectores de la oposición.

La instalación de la Constituyente se efectuará el 3 de agosto en el Salón Elíptico de la sede legislativa, en medio de polémicas por supuesto fraude en los comicios del domingo.

Ante esto, Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, destacó que las dudas surgen porque la oposición jamás ha reconocido la voluntad del pueblo.

"La derecha no entiende qué pasó [en las elecciones] porque no entiende al pueblo, pero más allá de que entiendan o no entiendan, ocho millones [de votantes] es una realidad y está aquí, y está en todo el país y está desplegado", aseguró.

El Consejo Nacional Electoral informó que 8.039.320 venezolanos acudieron a votar el domingo para elegir a los constituyentes, pero la empresa Smartmatic, que por años ha estado a cargo del sistema electrónico de votación en el país caribeño, denunció este miércoles una "manipulación" del conteo.

Legisladores iniciaron una investigación del caso y se creó una comisión presidida por el diputado Ángel Medina que se encargará de propiciar una auditoria al Poder Electoral.