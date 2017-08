Parlamento venezolano ordena abrir investigación contra Poder Electoral

"He ordenado que hoy [2 de agosto] mismo un grupo de diputados de la Asamblea Nacional se dirijan al Ministerio Público para que se abran inmediatamente las investigaciones penales porque lo que ha ocurrido en Venezuela no solo es un fraude, es una burla que comienza por la cabeza del órgano electoral", dijo en rueda de prensa el presidente de la Asamblea, Julio Borges.

© REUTERS/ Christian Veron Consejo Moral de Venezuela rechaza designación de magistrados por parte del Parlamento

El jefe del parlamento dijo a los periodistas en las afueras del hemiciclo en Caracas que las afirmaciones de Smartmatic constituían un "terremoto mundial".

El CNE aseguró que el domingo concurrieron a votar 8.039.320 personas (41,5% de los habilitados) para elegir a los constituyentes, pero no divulgó los datos completos de esa votación, por ejemplo cómo se distribuyeron los sufragios entre los candidatos ni cuántos electores anularon su voto.

La oposición no presentó candidatos a esa elección, por considerarla ilegal, y llamó a la ciudadanía a abstenerse.

Lea también: CNE de Venezuela garantiza elecciones seguras en proceso constituyente

El 2 de agosto, la empresa Smartmatic, que está a cargo del sistema automatizado de votación desde 2004, aseguró que "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de votos".

"No podemos garantizar resultados de la constituyente, creemos que la data para la elección fue manipulada", indicó el director de Smartmatic, Antonio Mugica, en una conferencia de prensa en Londres.

El diputado Juan Miguel Matheus dijo a Sputnik que la Asamblea Nacional creó una comisión presidida por el legislador Ángel Medina que se encargará de adelantar las investigaciones técnicas y propiciar una auditoría al Poder Electoral.

"La comisión tiene como primer punto adelantar una investigación técnica y propiciar una auditaría porque la empresa Smartmatic es la que se encarga de facilitar al Poder Electoral todo el soporte técnico", explicó.

El legislador señaló que, "en segundo lugar, se va a establecer la responsabilidad por delitos electorales, en tercer lugar, se va a llamar a comparecer a los rectores y a los agentes técnicos de Smartmatic, y por último se recolectarán las denuncias de las personas que fueron obligadas a votar".

Borges sostuvo por su parte que "si a eso se le suma que los electores podían votar en un centro de votación que no era el suyo, que las cajas electorales no fueron abiertas y que el procedimiento no contó con observadores internacionales, se abrirían las puertas de un fraude mayor".

Más aquí: La Asamblea Constituyente comienza su labor en unas horas en Venezuela

Para el presidente del parlamento, este cúmulo de elementos permitirá comprobar que solo fueron a votar poco más de dos millones de los 19 millones de electores que estaban habilitados.