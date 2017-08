ONG: aumento del VIH en Chile es real

"Hay un aumento real en el número de casos de VIH y de todas las enfermedades de transmisión sexual en Chile", aseguró el 1 de agosto Beltrán a esta agencia.

La corporación SIDA Chile es una organización no gubernamental formada por los profesionales de salud de los Centros de Atención de VIH del Sistema Público de Salud y Centros Universitarios (Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile).

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunió el lunes para tratar el tema del VIH, ya que un estudio de ONU Sida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida) reveló que los infectados con el virus en Chile habían aumentado del 2011 al 2016 en un 34 por ciento, lo que lo posiciona en el país con el mayor aumento de infectados en Latinoamérica.

Beltrán aseguró en la Comisión que el VIH en Chile es una epidemia que está fuera de control.

Por su parte, la ministra de Salud dijo que el aumento de los infectados se debía más que nada a una mejora en la capacidad para diagnosticar en los servicios de salud chilenos, publicó el martes el medio local Radio T13.

"Los diagnósticos realizados entre 2011 y 2016 aumentaron de 900.000 a 1 millón 140 mil, eso le da un 27 o 28 por ciento de crecimiento a la cifra de infectados y el aumento de casos de VIH en el mismo periodo es de 34 por ciento; entonces está claro que no hay una proporcionalidad con el aumento de los test", dijo Beltrán.

Incluso indicó que el aumento de los casos de VIH son más del 34% estimado por ONU Sida.

Aseguró que las cifras oficiales de Chile para el 2016 eran de un aumento del 50%o de infectados.

"Por definición de salud pública, epidemia es la aparición de un número de casos de una determinada enfermedad que está por sobre lo esperado, si en Chile se estaban confirmando 2.900 casos en 2010, en 2015 se confirmaron 4.100, y en 2016, en información reciente del Ministerio de Salud, se confirmaron 4.900, significa que esto está aumentando por sobre lo esperado", explicó Beltrán.

Campaña estatal

El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet anunció, luego de conocerse del informe de ONU Sida que lanzará una campaña contra la transmisión del virus, enfocada particularmente en el uso del preservativo en los jóvenes entre 20 y 29 años.

Ante esto, Beltrán, doctor experto en VIH, criticó el papel que ha desempeñado el Estado en este tema.

Aseguró que las políticas públicas implementadas hasta ahora no han sido efectivas.

"El Estado no ha ido en sintonía con los comportamientos y necesidades de la sociedad, insiste en estrategias que no están funcionando y no incorpora nuevas medidas, como recomiendan los organismos internacionales", afirmó Beltrán.

Advirtió que una campaña ofreciendo condones no es suficiente y que es necesario implementar con urgencia nuevas estrategias de prevención de la transmisión con medicamentos para personas VIH negativas que se exponen a conductas de riesgo.

Por último, Beltrán afirmó que las razones principales del aumento del virus tienen que ver con un cambio en las conductas de riesgo de la gente en términos sexuales.

Las personas toman menos medidas de sexo seguro y además hay otros factores como la disminución de la edad de inicio de la actividad sexual, el aumento de los encuentros sexuales casuales y también el aumento de las parejas sexuales, agregó.