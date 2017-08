Presidente de Argentina cuestiona elecciones primarias y de medio término

"No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo", dijo Macri al Canal 9 de la provincia de Salta (norte).

El sistema de primarias obligatorias, previstas por el 13 de este mes, implican un gasto de "plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad que necesitan una solución", señaló el mandatario.

De gira por el país en plena campaña electoral, Macri reconoció también que tenía sus "dudas sobre la elección intermedia", en alusión a los comicios legislativos que se celebrarán el 22 de octubre, dado que "el tiempo es escaso" y los actos proselitistas demandan "tanto tiempo adicional".

"Creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos, pero encima hacerlo doble vez ha sido una experiencia frustrante", añadió el presidente.

Argentina celebra elecciones presidenciales cada cuatro años.

© REUTERS/ Marcos Brindicci La expresidenta argentina medirá sus fuerzas ante el oficialismo y el peronismo disidente

En la mitad de ese período, a los dos años, se llevan a cabo elecciones parlamentarias para renovar un tercio de los asientos del Senado y casi la mitad (127 de 257) de los escaños en la Cámara de Diputados.

La ley 26.571 sobre la "democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral", sancionada en diciembre de 2009, incorporó los comicios primarios al calendario electoral a partir de 2011, año en que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner revalidó su cargo por cuatro años más.

Lea más: Analista: elecciones legislativas en Argentina dependen de la provincia de Buenos Aires

Desde entonces, las PASO, que representan la antesala electoral de cada cita ante las urnas, exigen que los precandidatos que aspiren a un cargo público obtengan al menos el 1,5% de los votos válidos emitidos, además de competir dentro de sus fuerzas políticas para definir las candidaturas.