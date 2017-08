Audio que revela relación de excontralor de Ecuador con Odebrecht intentó ser adulterado

"Es una grabación en la que una de las personas que interviene en una conversación con el [ex] contralor, graba al contralor y se graba a sí mismo, con unos términos muy claros, comprometedores y muy directos relacionados a la concusión", dijo el fiscal en un diálogo con el portal de noticias Ecuadorinmediato.

El audio, entregado a la justicia brasileña por José Conceição Santos Filho, uno de los ejecutivos de la empresa en Ecuador, ahora colaborador de la justicia, fue revelado íntegramente también este martes por el diario O Globo de Brasil.

En la conversación entre Conceição y Pólit se escucha a este último aceptar haber recibido pagos millonarios por parte de Odebrecht a cambio de facilitar las operaciones de esta empresa en el país, luego de que el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la expulsara en 2008 por incumplimiento de un contrato hidroeléctrico.

Aparentemente Pólit ayudó a la empresa a volver a Ecuador revirtiendo los informes negativos de Contraloría que pesaban sobre la constructora; para lograrlo, la empresa sobornó al exfuncionario con al menos cuatro millones de dólares.

En uno de los diálogos, Conceição le comenta al excontralor que recuerda que este le decía: "quiero recibir en efectivo, no quiero en cuentas para no tener problemas", a lo que Pólit contesta: "nada de cuentas; mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada, es lo peor, la gente corriendo a abrir cuentas en Panamá (…) eso es un lío".

Según la investigación periodística, la entrega de sobornos a Pólit ocurría en un prestigioso hotel de la capital ecuatoriana dos o tres veces al mes.

Baca informó que al momento se designó a un nuevo experto para que realice la respectiva pericia de la grabación, de 38 minutos de duración, que pretendía ser adulterada por el perito José Luis F.

"Resulta que mientras el fiscal, el abogado de la parte sospechosa y todos escuchamos con absoluta claridad, resulta que el único que no escuchó es el perito", alertó el titular del Ministerio Público al indicar que la intención del funcionario demandado era alterar las circunstancias y nombres de los involucrados.

Pólit, que ocupó el cargo de contralor desde 2007 hasta 2017, se encuentra fuera del país desde el pasado 29 de mayo y su defensa ha anunciado que no retornará.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la constructora brasileña habría entregado al menos 33 millones de dólares en sobornos a cambio de adjudicarse contratos con el Estado, aunque datos recientes revelan que esa cifra supera los 40 millones de dólares.