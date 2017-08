Fuerza Armada venezolana rechaza sanciones contra Maduro

CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada de Venezuela repudió las sanciones que aplicó EEUU al presidente Nicolás Maduro y señaló que no se puede llamar "dictador" a quien convoca elecciones, como los de la Asamblea Nacional Constituyente del domingo.

"¡No es un dictador! No es un dictador quien llama a elecciones, no es un dictador quien invoca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es un dictador quien ha trabajado por la paz de los venezolanos y ha procurado evitar lo que otros sectores apátridas invocan todos los días: La muerte, la guerra civil, el enfrentamiento entre venezolanos", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Durante un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Padrino López reiteró su apego a la misión de defender la democracia del país suramericano y ratificó su incondicional apoyo y lealtad al mandatario.

"La Fuerza Armada (…) eleva su voz ante el mundo entero para manifestar su indignación y el más categórico rechazo al nuevo e infeliz acto de injerencismo del Gobierno de los Estado Unidos de Norteamérica, que de manera vil ha impuesto sanciones económicas al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional", expresó.

En tal sentido, las fuerzas castrenses exigieron al mundo respeto a las instituciones, al presidente Maduro, y a los ocho millones de venezolanos que acudieron a las urnas el domingo 30 de julio para elegir a los integrantes de la Constituyente, según el Consejo Nacional Electoral.

Además, hizo un llamado a la juventud a que observe lo que ha ocurrido en Venezuela desde la muerte del expresidente Hugo Chávez en 2013 pues, sostuvo, desde ese momento los ataques contra su país han arreciado.

El ministro pidió a la dirigencia política aceptar los llamados al diálogo que ha hecho el pueblo de Venezuela a través de la Constituyente.