"El pueblo quiere elecciones directas ya"

© REUTERS/ Paulo Whitaker Oposición en Brasil tilda de ilegal decisión de Temer de sacar Ejército a la calle

En la declaración, votada por una abrumadora mayoría entre los diputados presentes, el Parlasur manifestó "su preocupación por la grave situación institucional en Brasil, que genera incertidumbre política y social, no solo en el país hermano sino en toda la región y el Mercosur". Además, exhortó a que "los problemas se resuelvan sin injerencia" y que "en el ejercicio de su soberanía el pueblo decida".

El Parlasur decidió "rechazar la militarización y la represión violenta a las manifestaciones pacíficas de los movimientos sociales", en sintonía con pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU en la materia.

© REUTERS/ Paulo Whitaker Decenas de miles de manifestantes piden en Brasilia elecciones anticipadas

La moción generó división al interior de la delegación brasileña, ya que tres miembros afines al Gobierno de Michel Temer votaron en contra, entre ellos el oficialista Wherles Rocha. El hecho suscitó un enfrentamiento verbal con el resto de los integrantes de la comitiva.

En declaraciones a Sputnik, el diputado Jean Wyllys, del partido Socialismo y Libertad (PSOL), indicó que dichos miembros pretendían "mentir diciendo que en Brasil la democracia y las instituciones están funcionando plenamente, cuando en la realidad el 90% de la población están contrarias al Gobierno corrupto".

"El Parlamento brasileño no goza de respeto ni de credibilidad ante la población. Las personas salieron a las calles para pedir [elecciones] ‘directas ya'. La respuesta del Gobierno fue atacar las manifestaciones con la Policía Militar y llegó a convocar al Ejército el miércoles pasado [24 de mayo]", explicó el brasileño, que cuando expuso en el plenario del Parlasur esta situación recibió insultos de sus colegas.

Para el parlamentario del Mercosur, los detenidos en las manifestaciones ocurridas en Brasilia ese día son "presos políticos". "Ellos, [los miembros conservadores de la delegación brasileña] se incomodaron cuando dije eso. En su cabeza pueden no serlo, pero en la práctica son presos políticos", matizó.

Para Wyllys, quien también es diputado federal por Río de Janeiro, la democracia en Brasil "fue golpeada" y actualmente atraviesa por un proceso que "interesa a las élites económicas" del país, que intentan implementar "reformas que el pueblo desaprueba".

De acuerdo con el parlamentario, las recientes declaraciones a la Justicia de altos directivos del grupo JBS (el mayor frigorífico de Brasil) que involucran al presidente Temer y al excandidato presidencial Aécio Neves "cayeron como una bomba que expuso al Gobierno golpista". Los audios de conversaciones entre Joesley Batista, dueño de JBS, con ambos políticos dejan entrever su posible vinculación a hechos ilícitos.

Según Wyllys, los audios trascendidos "dejaron al Gobierno y al campo político que lo sustenta en una encrucijada". Neves, miembro del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), fue suspendido de su banca en el Senado Federal tras su presunta implicación en el recibo de sobornos.

"Antes el Gobierno y las personas usaban el signo de la corrupción para justificar el golpe, la falta de respeto a las garantías jurídicas y las reformas. Ahora, la delación de los hermanos Batista mostró que ellos son corruptos e hipócritas, sobre todo porque engañaron a la población. En este momento hay un país más inestable, se agravó la crisis política y eso llevó a muchas más personas a la calle", consideró el diputado.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Experto: Temer no cayó todavía porque no hay un plan B en Brasil

El domingo 28 de mayo un acto multitudinario en Río de Janeiro congregó a miles de personas que participaron de acto artístico en reclamo de la convocatoria a elecciones presidenciales directas, en el que participaron entre otros los míticos cantantes Caetano Veloso y Milton Nascimento; o el actor mundialmente conocido por su participación en la serie Narcos, Wagner Moura. El pedido de 'diretas já' reivindicado por los manifestantes hace referencia al movimiento político que en 1984 selló el final del régimen militar en Brasil, que instauró un sistema de elección indirecta del mandatario.

"Las personas no quieren que el Parlamento elija el presidente indirectamente. El Parlamento no goza de credibilidad. El pueblo quiere elecciones directas ya, las voces de la calle tienen que ser respetadas, no solo en Venezuela, sino también en Brasil. No se pueden tratar con balas o presiones", concluyó.

