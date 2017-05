Lenín Moreno: "El señor Assange podría continuar en la Embajada del Ecuador"

"El señor Assange no tendría inconveniente legal para trasladarse al país en el que quiera residir, pero el Gobierno británico parece que no va a conceder, no va permitir que se conceda ese salvoconducto, por lo cual el señor Assange podría continuar en la Embajada del Ecuador y nosotros vamos a respetar esa condición", manifestó el mandatario durante su primer conversatorio con la prensa nacional.

© REUTERS/ Mariana Bazo Presidente de Ecuador: situación de Julian Assange puede cambiar

En ese sentido, recordó que el ciberactivista pidió refugio en la Embajada de Ecuador en 2012 y este país "accedió a darle esa condición" debido a que el exhacker "manifestó que su vida corría peligro y el Ecuador es extremadamente respetuoso con la vida de los seres humanos, por eso le concedió asilo en su embajada".

Asimismo, destacó que a pesar de su negativa de otorgar autorización a Assange para viajar, Reino Unido "ha sido respetuoso de la resolución del país pero no ha accedido a la posibilidad de darle el salvoconducto para que pueda trasladarse al país que quiera residir, que podría ser el Ecuador si esa es su decisión".

"El señor Assange es un hacker y es algo que nosotros rechazamos, de forma particular yo lo rechazo, pero respeto la condición en la que está, pero también le pedimos que respete la condición en la que se encuentra", dijo Moreno en alusión al anuncio que hiciera el fundador de WikiLeaks de revelar información sobre corrupción en Ecuador en caso de contar con ella.

El proceso contra Assange por violación, por el que era investigado en Suecia, fue archivado días atrás, pero Scotland Yard reafirmó su intención de detenerlo igualmente, por lo que hasta el momento no queda claro el futuro del ciberactivista.

