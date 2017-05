En Venezuela se está llevando a cabo una revolución de colores

"Consiste en desprestigiar un Gobierno, en sobreestimar, inventar temas de corrupción o de elecciones fraudulentas, esos dos momentos son muy importantes, son los que ellos usan para poder crear descontento en la población", señaló el diplomático.

De acuerdo con el jefe de la misión, las revoluciones de colores son una realidad.

"Hay países que pueden dar fe de ello como lo son Ucrania y Georgia, ambas antiguas repúblicas de la Unión Soviética. También Libia, Siria, países de Oriente Próximo, del Norte de África", precisó.

Según Faría Tortosa, el plan de acción en Venezuela es exactamente el mismo: "desprestigiar a un Gobierno, crear matrices de información que desvirtúen completamente lo que está ocurriendo en un país y de esa manera abonar el terreno para intervenciones, para el financiamiento de grupos extremistas, que sabemos que es lo que está pasando en este momento en el caso de Siria".

​El diplomático señaló que en Venezuela este plan va enfocado más al ataque de la economía, lo que constituye una diferencia sustancial con las otras revoluciones de colores.

"Han pretendido avanzar en lo interno, con el apoyo de las fuerzas imperialistas internacionales, aprovechándose de dos coyunturas: que ya no se encuentra el comandante Chávez y la baja dramática del precio del petróleo, del cual nosotros dependemos", explicó.

El alto funcionario subrayó que, en realidad, la reducción de los precios del petróleo no responde a un tema económico.

"Esas son decisiones que se toman entre los grandes actores del mundo energético como es EEUU y Arabia Saudita. ¿A qué países afecta esa caída? Afecta a Rusia, que depende muchísimo de este rubro, pero que ha sabido salir adelante con sus decisiones económicas. Asimismo, está el caso de Irán, sometido a un bloqueo brutal contra su economía, la cual también depende del petróleo", declaró.

Asimismo, el jefe de misión diplomática venezolana subrayó que estos países han venido cambiando su modelo económico desde hace años, "se han enrumbado a una gran diversificación y a una gran industrialización, como también es el caso de Rusia".

"En nuestro caso, por años nunca se actuó en esa dirección. Hay que recordar que nuestra revolución tiene apenas 18 años, algunos dicen que son muchos, pero para llevar a cabo estas transformaciones en lo económico, en lo estructural, se necesitan años y se necesitan muchísimos recursos para invertir. Todo esto está en los planes, en el plan de la patria, en el plan de desarrollo de los sectores estratégicos más importantes de nuestra economía", aseguró.

Por otra parte, también está siendo atacada la cadena de distribución de alimentos y medicamentos.

"Hemos visto como este plan, muy bien elaborado, ha llevado a que nuestros productos sean extraídos a países de la frontera, especialmente a Colombia. Este contrabando se maneja por muchos canales y por muchas mafias que han sido creadas para llevar adelante este plan", afirmó Faría Tortosa.

Asimismo, según el diplomático, se ataca a la moneda venezolana de manera ilegal.

"Han tomado el principal instrumento para el intercambio de las transacciones comerciales de nuestro país, el bolívar, y lo han sacado del país también. Nos pusieron en una situación compleja a finales del año pasado; se descubrieron en Brasil, en Colombia, incluso en algunos países fuera del continente, en Europa, toneladas de billetes de la máxima denominación nuestra que en aquel momento era de 100 bolívares, eso tuvo un impacto muy fuerte".

De acuerdo con el político venezolano, todo esto busca desmoralizar al pueblo y crear una sensación de disgusto.

"¿A quién no le va a molestar ir al supermercado y no tener los bolívares para comprar los bienes? ¿A quién no le va a molestar no conseguir estos bienes? ", se preguntó.

"Todo eso ha sido provocado para crear condiciones para una revolución de colores, ya que estos son los pasos. El siguiente paso es la agitación, el calentamiento de las calles, manifestaciones extremas como la que estamos viendo en estos momentos, gracias a los llamados irresponsables de la derecha venezolana a incendiar bienes privados, atacar físicamente a nuestros activistas chavistas, a nuestros partidarios, a asesinarlos", concluyó Faría Tortosa.

