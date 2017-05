Expresidente peruano niega acusaciones de coimas y ofrece colaborar con la justicia

"Yo he colaborado con la Justicia (…), con los jueces, con los fiscales y con el Congreso de la República; nunca he recibido 10 soles, un millón, mucho menos 20 millones de dólares de soborno", dijo en la entrevista, adelantada en parte por la cadena estadounidense y que será transmitida en su totalidad este domingo.

© REUTERS/ Sebastian Castaneda El dominó Odebrecht se acerca al expresidente peruano Alejandro Toledo

Toledo, sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva, dijo que la justicia de su país nunca estuvo dispuesta a escuchar su versión de los hechos.

"En febrero del 2017, sin avisarme o comunicarme, me acusan de haber recibido 20 millones de dólares de un señor (Jorge) Barata (alto cargo de Odebrecht) (…) Si no me comunican ni a mí ni a mis abogados y no tengo impedimento de salida y quieren una prisión preventiva sin escucharme, ¿a dónde está el Estado de derecho?", afirmó.

Tanto el presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, como Barata, entre decenas de otros ejecutivos, firmaron con la fiscalía brasileña un acuerdo para acogerse al mecanismo de la delación premiada, que les permite reducir sus propias penas si colaboran con la Justicia y entregan información inculpatoria sobre otros involucrados en el caso de corrupción, que se investiga bajo el nombre de Operación Lava Jato.

Odebrecht dio sobornos millonarios a altos funcionarios en varios países para hacerse con al menos 100 proyectos de infraestructura pública en los últimos años, los cuales le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.

Lea más: Juez peruano libra orden de captura internacional para el expresidente Alejandro Toledo

La empresa admitió tiempo atrás que pagó un total de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos peruanos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-1016).

