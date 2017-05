Ministro del Interior colombiano renuncia para aspirar a la Presidencia

"El doctor Juan Fernando Cristo, quien ha sido un excelente ministro del Interior, tomó la decisión de no inhabilitarse y por consiguiente me ha solicitado que le acepte la renuncia a ese ministerio, y se la he aceptado no sin antes decir que lamento mucho su partida", dijo Santos en una breve alocución transmitida por el estatal Canal Institucional.

© REUTERS/ Colombian Presidency Presidente colombiano instala misión para modificar sistema electoral del país

Aunque el motivo de la renuncia de Cristo, uno de los mayores defensores del Acuerdo de Paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), no fue confirmada por Santos, versiones de prensa señalan que obedeció a que aspira a ser candidato.

La decisión de Cristo, del tradicional Partido Liberal, se dio a pocas horas de que se cumpla el plazo establecido por la ley para que aquellos que ocupan cargos en el Gobierno y tengan alguna aspiración electoral los abandonen a fin de no inhabilitarse.

Santos recordó que Cristo "ha estado en el grupo que negocia con las FARC toda la implementación de los acuerdos de paz" y enfatizó que "se va a mantener ahí", ya que ha hecho "una labor extraordinaria en el Congreso, donde se le ha visto impulsando las leyes" para materializar esos acuerdos.

Por último, el presidente anunció que Cristo será sucedido en su cargo por el hasta ahora viceministro Guillermo Rivera.

