Crisis en Universidad de Puerto Rico se complica tras renuncia de presidenta interina

"Agradezco a los miembros de la Junta de Gobierno y el equipo de rectores que depositaron en esta servidora su confianza, y al excelente equipo de profesionales de Administración Central que laboraron conmigo durante estas 13 semanas", declaró Fernández en una carta, según reseña El Nuevo Día.

Fernández, quien fue elegida como presidenta interina el pasado 17 de febrero, también agradeció el respaldo que le brindaron para liderar la UPR "en este difícil período, tanto para la institución como para el país".

© REUTERS/ Alvin Baez Junta de control fiscal de Puerto Rico accede a escuchar a estudiantes en huelga

Río Piedras es uno de los 11 campus que tiene la Universidad de Puerto Rico en todo el país, ocho de los cuales se mantienen en huelga en rechazo al recorte de 512 millones de dólares que exige la Junta de control Fiscal, un ente impuesto por EEUU para reestructurar la deuda pública puertorriqueña, que suma 70.000 millones de dólares.

La renuncia de Fernández se produce después de que el 22 de mayo, en una vista de seguimiento en un Tribunal de primera instancia, la jueza Lauracelis Roques consideró que solicitar la intervención de la Policía y el Departamento de Justicia para reabrir el campus no fue suficiente por parte de la presidenta interina.

El argumento de Fernández, de que no contó con el apoyo del Estado no convenció a la juez, a quien le dio de plazo hasta el 23 de mayo a las 14:00 hora local (18:00 GMT) para presentar un nuevo plan de trabajo para reabrir el mencionado centro universitario y, además, dijo que si no cumplía con esa orden, podría ir a prisión.

Otros tres miembros de la Junta de Gobierno de la UPR renunciaron también el martes: Carlos Pérez Díaz, Carlos H. del Río y Frank Catalá, lo que complica aún más la situación.

Los estudiantes rechazan el recorte de 512 millones de quiere efectuar la JSF, así como el incremento en los costos de matrícula y las sanciones que se han aplicado a los alumnos por ejercer el derecho a la protesta, además de exigir la realización de una auditoría transparente de la deuda pública.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.