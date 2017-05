Grupos de choque opositores causan terror entre la propia oposición venezolana

"Al principio valoraba la acción de estos jóvenes, los veía como valientes, porque soportan la brutal arremetida de los cuerpos de seguridad, cosa que yo no me atrevo a hacer, pero de un tiempo para acá, cuando veo que comienzan a llegar motos con encapuchados, me alejo, porque me da miedo, no sé quiénes son", dijo una manifestante, Rosario Machado.

En los recorridos que realizó esta agencia en horas de la noche por la urbanización Altamira, situada en el este de Caracas, uno de los principales puntos de protestas opositoras, estas personas se desplazaban de a dos en motos, con un morral y el rostro cubierto; otros, también con la cara tapada, hacían lo que en Venezuela se conoce como "alcabalas" o "peajes".

"Todo el que pasa por aquí tiene que bajarse (dar dinero) con algo para la comida, los medicamentos, porque aquí estamos en resistencia", dijo uno de los jóvenes que pedía dinero, en uno de los extremos de la avenida Francisco Miranda, e impedía el paso a quienes se negaran a darles una "donación".

"Son grupos radicales; se tapan la cara y uno no sabe, en medio de la confusión y los gases, si son opositores o si son infiltrados y tienen armas, de verdad me da miedo", apuntó otra mujer, Nancy Quevedo.

Marisell Fuentes contó a esta agencia que mientras se retiraba de una movilización en su automóvil, fue abordada por una de estas personas, que intentó arrebatarle su teléfono móvil.

"Pude negociar con él, porque me di cuenta de que no estaba armado; yo he ido a todas las marchas que ha convocado la oposición y en los últimos días la situación se ha tornado fea, hay quienes sí hacen resistencia, pero hay otros que reconozco hacen vandalismo", agregó.

Niños en medio de los choques

En las manifestaciones han aparecido niños con los rostros cubiertos.

Algunos marchaban con el pecho descubierto y una bandera de Venezuela colgada al cuello, pero con guantes para recoger las bombas lacrimógenas y devolverlas a los cuerpos de seguridad; mientras otros llevaban máscaras antigás.

"Son chamos (niños) de la calle, ellos se la pasan en esta zona y se meten en las movilizaciones, les damos guantes y máscaras, porque agarran las bombas con la mano y se queman o tragan humo, no hay forma de que se vayan", aseguró un hombre que se identificó como Miguel Fuentes.

Sin embargo, la directora de la Fundación para Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, Anahí Arizmendi, alertó que algunos de esos niños sin hogar están siendo utilizados para actos vandálicos en las marchas, hecho que la institución denunció ante el Ministerio Público.

"Venezuela tiene todo un sistema nacional de protección robusto, de manera que todos los actores del Estado debemos coadyuvar en ese sentido (…) para no permitir ningún acto que violente los derechos de niños, niñas y adolescentes", expuso Arizmendi.

El 10 de mayo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió a estos menores y dijo que son utilizados como "escudos humanos".

El canal estatal Venezolana de Televisión también difundió el testimonio de una madre, quien aseguró que su hijo de 12 años fue "sobornado" por miembros del partido opositor Voluntad Popular para que lanzara una bomba molotov a un agente de seguridad a cambio de chocolates.

El presidente Nicolás Maduro calificó la actuación de estos grupos como "terrorista" y el vicepresidente Tareck El Aissami aseguró la noche del lunes que se han formado presuntas células armadas y que se detuvo a 16 personas vinculadas a ellas.

La oposición también ha denunciado la violencia que ejercen miembros de los "colectivos", grupos afines al Gobierno que están armados, se movilizan en motos y usan gorros y otros objetos para cubrirse el rostro, atacan a manifestantes opositores y realizan asimismo actos vandálicos.

Las protestas de la oposición comenzaron el 4 de abril y desde entonces han muerto 52 personas, la mayoría por armas de fuego, entre ellas cinco menores de edad.

