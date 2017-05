Corresponsales extranjeros condenan asesinato de periodista Javier Valdez en México

"Los corresponsales de medios extranjeros en México condenamos el asesinato de nuestro compañero Javier Valdez", dice la carta firmada por periodistas de agencias internacionales de noticias, periódicos, televisoras y radios extranjeras.

La primera expresión coordinada de periodistas de medios extranjeros, acreditados ante el Gobierno de México, contra la violencia que afecta a la prensa en el país, expresa que "estamos conmocionados por este nuevo crimen, que forma parte de la reciente escalada de agresiones a nuestros colegas periodistas mexicanos, cuya valentía admiramos profundamente".

© REUTERS/ Kevin Lamarque Tillerson: violencia del narco fue la causa de asesinato de periodista en México

La misiva reseña que el presidente Enrique Peña Nieto acaba de comprometerse a que la muerte de informadores no quede impune.

El texto firmado por cientos de periodistas de medios de todo el mundo que trabajan en México, indica que coinciden con el mandatario en que se necesitan "medidas extraordinarias" ante "la herida que, como él mismo dijo, este tipo de violencia ha abierto en la sociedad mexicana".

"Creemos que un efectivo acceso a la Justicia es fundamental para frenar las agresiones y garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad", consideran los corresponsales, que recibieron el respaldo de las sedes de sus medios de comunicación para poder firmar el texto.

"Un compromiso real y decidido contra la impunidad y por la protección de los periodistas es indispensable para convertir el asesinato de Javier Valdez en un 'parteaguas' (hito) que ponga fin a las agresiones contra la prensa, baluarte fundamental de cualquier democracia", puntualizaron.

Entre los corresponsales de los medios acreditados están los periodistas de ABC News, Agencia France Presse, Al Jazeera, Associated Press, BBC, Bloomberg News, Der Standard, Deutsche Welle, DPA, Daily Mail, The Economist, El Mundo de España, Financial Times, Le Monde, Liberation, NZZ de Suiza, TAZ, New York Times, Reuters, RIA Nóvosti, Sputnik, Telemundo, Time, Wall Street Journal, y Los Ángeles Times, entre otros.

Valdez Cárdenas, autor de la columna "Malhierba", en la que reveló sus investigaciones periodísticas en un notable estilo literario, y corresponsal del diario La Jornada y la agencia AFP, fue asesinado a balazos por sicarios en Culiacán, a pocos metros de la sede de su semanario RíoDoce en la capital de Sinaloa.

El prolífico escritor fue fundador del reconocido semanario y autor de varios libros sobre el crimen organizado, como "Narcoperiodismo", "Huérfanos del Narco", "Los Morros (Niños) del Narco", "Miss narco" y "Con una granada en la boca".

En el año 2017 siete periodistas han sido asesinados en el país latinoamericano, y van 36 muertos durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (diciembre 2012, a la fecha), cifra que se eleva a 122 desde el año 2000.

