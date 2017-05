Fiscalía apela absolución de general uruguayo por apología de la tortura

"El fiscal ya apeló; en siete días hábiles habrá audiencia ante el Tribunal de Apelaciones", dijo a Sputnik el abogado de los denunciantes, Pablo Chargoñia, especialista en casos de derechos humanos.

La jueza emitió su fallo en una audiencia a la que comparecieron Mermot, sus abogados, y los denunciantes, el diputado oficialista Luis Puig, y Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba, militante desaparecido durante el Gobierno militar.

La "jueza absolvió categóricamente y con enorme fundamento jurídico; no hubo apología de nada", aseguró el abogado de Mermot, Andrés Ojeda, a través de su cuenta de la red social Twitter.

​El fallo, que publicó Ojeada en Twitter, dice en un apartado que "absolviendo a Raúl Mermot y en su mérito desestimando la condena peticionada por el Ministerio Público por la comisión de un delito de apología de hechos pasados agravado por haberse ejecutado a través de un medio de comunicación".

La denuncia, presentada el 24 de abril contra Mermot, actual presidente del Círculo Militar, por apología de torturas y amenazas a la justicia, obedeció a declaraciones formuladas el 14 de abril, en una rueda de prensa posterior al acto anual que realizan los militares por los "caídos en defensa de las instituciones democráticas".

En esa ocasión, Mermot reconoció que hubo "excesos" (eufemismo utilizado por los mandos castrenses para referirse a los malos tratos y tormentos) y defendió el uso de "apremios físicos", que pretendió diferenciar de la tortura, agregan en la denuncia Puig y Soba.

"Me consta en lo personal que nunca estuve en una sesión de tortura, pero no confundir tortura con apremio físico; se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, torturas no hay", dijo el militar.

Mermot declaró ante la jueza Rieiro, tras lo cual el fiscal Rivas hizo "un pedido de condena a 24 meses de prisión, en el marco de la ley de prensa, por apología de los hechos recientes o apología de la tortura", explicó el abogado Chargoñia a la estatal radio Uruguay.

Durante el régimen dictatorial, Mermot ocupó funciones de intendente (alcalde) interventor del departamento de Rivera (norte), de jefe de Policía de Artigas (norte) y de jefe de Policía de Montevideo.

En 1996 fue comandante en jefe del Ejército y se retiró en 1997 con el grado de teniente general.

