Líder opositora peruana Keiko Fujimori niega que recibiera dinero de Odebrecht

"Yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht (director de la constructora brasileña con ese mismo nombre) y no he recibido suma de dinero de empresa brasilera alguna", afirmó Fujimori, presidenta del partido peruano Fuerza Popular, en su cuenta de la red social Twitter.

Yo no conozco al Sr. Marcelo Odebrecht y no he recibido suma de dinero de empresa brasilera alguna. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 19 мая 2017 г.

​La dirigente política agregó que "Fuerza Popular tampoco ha recibido financiamiento de empresas brasileras; ¡Que quede bien claro!".

© REUTERS/ Mariana Bazo Odebrecht asegura que puso dinero en campañas de Keiko Fujimori y del APRA

"Odebrecht dijo que la política de su empresa ha sido la de apoyar en las elecciones a todos los partidos (con alguna posibilidad, se entiende) y que se había apoyado a Keiko Fujimori y a la candidata aprista (Mercedes Aráoz)", dice un informe publicado este viernes por IDL Reporteros que reconstruye la audiencia celebrada el lunes en la ciudad brasileña de Curitiba (sur) en la que el encarcelado empresario respondió a preguntas de fiscales peruanos.

Marcelo Odebrecht aclaró que no tenía forma de probar esa financiación, porque esos asuntos estaban en manos de Jorge Barata, quien era director ejecutivo de la filial de la empresa en Perú durante esos años y actualmente preso en Brasil.

© AFP 2017/ Heuler Andrey Marcelo Odebrecht ratifica a fiscal peruano que pagó $3 millones a expresidente Humala

Fujimori agregó en Twitter que "al señor Barata lo conocí en 2011 en una exposición de mi plan de Gobierno a un grupo de 80 empresarios, como también lo hice a otros gremios".

Odebrecht dio sobornos millonarios a altos funcionarios en varios países para hacerse con al menos 100 proyectos de infraestructura pública en los últimos años, los cuales le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.

La empresa admitió tiempo atrás que pagó un total de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos peruanos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-1016).

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.