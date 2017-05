Expresidente peruano Fujimori regresó a prisión tras su internación, criticó su atención

"Regresé ayer (el miércoles) a mi prisión de Barbadillo después de gran susto por riesgo de infarto; mil gracias por solidaridad de amigos de todo el Perú", escribió Fujimori.

El exmandatario fue internado en cuidados intensivos por una taquicardia que sufrió en la madrugada del jueves 11 de mayo.

Casi 60% de los peruanos a favor de indultar al expresidente Fujimori

Al día siguiente, su hija y dirigente opositora Keiko Fujimori anunció que presentaría un habeas corpus para liberar a su padre.

En Twitter el expresidente también criticó a la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú (Dirsepen) por considerar que su atención fue demasiado lenta para la gravedad de su salud.

"Esta vez requería por gravedad evacuación inmediata, pero no me explico por qué Dirsepen no me llevó en unidad policial que estaba a la mano; a pesar de la demora pude llegar a Unidad de Cuidados Intensivos; no era mi hora todavía, pero retraso así podría generar un desenlace fatal", aseguró Fujimori.

El exmandatario ya ha sido internado en otras ocasiones por problemas en el páncreas, en la espalda y por riesgo de isquemia cerebral.

Fujimori agregó que lo "mínimo" que pide es que "se garantice" su "elemental derecho a la vida y la salud".

Hija de expresidente peruano Fujimori presentará hábeas corpus para liberar a su padre

Esta nueva internación se produjo días después de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso rechazó la iniciativa del congresista Roberto Vieira, que proponía beneficiar con arresto domiciliario a los detenidos mayores de 75 años con enfermedades, explicó días atrás el diario El Correo de Perú.

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo en abril que su Gobierno estaba estudiando el caso, aunque aseguró que "no se va a dar ninguna ley que se aplique a una (sola) persona".

Fujimori cumple una condena de 25 años por los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves.

La justicia lo consideró autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del Ejército conocido como el grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y de un periodista.

