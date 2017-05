Crisis en Río de Janeiro lleva a teatro a recaudar alimentos para sus trabajadores

"La situación es muy precaria, los trabajadores ya no tienen dinero ni para ir a trabajar todos los días; la semana pasada hicimos una campaña que recaudó tres toneladas de alimentos", explicó a Sputnik el presidente del sindicato, Pedro Ismael de Oliveira, cantante del coro.

© REUTERS/ Pilar Olivares Piden el "impeachment" del gobernador de Río de Janeiro por arruinar el estado

Los 550 trabajadores del Teatro Municipal de Río, uno de los más prestigiosos de América Latina, dependen directamente del Estado de Río de Janeiro, que el pasado mes de julio decretó la situación de "calamidad financiera" para todo su territorio.

Los empleados de la ópera de Río acaban de cobrar a mediados de mayo su salario de marzo, la paga extra de Navidad nunca llegó y no saben cuándo cobraran el mes de abril; una realidad que es común a los 208.000 funcionarios públicos del estado.

Debido a los continuos retrasos, cantantes, bailarines, músicos, técnicos y personal administrativo se endeudaron y ahora están "corroídos por los intereses", explicó De Oliveira, que subraya que los empleados hacen lo que pueden para subsistir ante la precariedad y algunos empiezan a pasar hambre.

La situación, señala, se agrava cuando en una misma familia hay más de un empleado del teatro.

"El primer bailarín, Filipe Moreira, está casado con otra bailarina, los dos tienen un hijo pequeño; él tuvo que vender su carro para pagar los gastos y ahora usa el de su madre para trabajar como conductor de Uber", relató el líder sindical.

Algunas bailarinas buscan un dinero extra limpiando casas de amigas, una violinista empezó a cocinar menús de comida preparada, mientras que otras (bailarinas) ya piensan en emigrar; la primera bailarina, Márcia Jacqueline, se muda a Salzburgo (Austria) la próxima semana, continuó el cantante.

La del representante de los trabajadores fue una de las decenas de voces que el pasado 9 de mayo entonaron el "Va, pensiero" del compositor italiano Guiseppe Verdi en la escalinata del teatro para llamar la atención sobre la grave crisis que atraviesa el rubro, en una manifestación de protesta con marcado carácter artístico.

© AP Photo/ Joedson Alves El estado brasileño de Río Grande do Sul despedirá a 1.000 funcionarios públicos

Más de 5.000 personas se acercaron a expresar su solidaridad con la plantilla del Municipal, pero ésta no será la única acción reivindicativa: para mediados de junio preparan tres funciones de la obra "Carmina Burana", del compositor alemán Carl Orff, que también servirán para recaudar fondos.

El sindicalista lamentó el daño que el Gobierno del estado de Río está haciendo no sólo a los trabajadores, sino a la institución como un todo, ya que escasean los fondos incluso para el mantenimiento y si el teatro resiste es gracias al dinero recaudado en taquilla gracias a los espectáculos externos que alquilan la sala.

Las producciones propias están de capa caída, graficó De Oliveira.

"El 1 de mayo hicimos "Norma", de (Vincenzo) Bellini, y la tuvimos que hacer en forma de concierto porque para hacerla en escena el coro tenía que ir a las funciones todos los días y los trabajadores no tienen dinero para desplazarse", señaló, recordando que el Gobierno hace tiempo que suprimió el vale-transporte, que permitía viajar gratis a los funcionarios estatales.

"Íbamos a hacer "El Lago de los Cisnes" en junio, que es el "ballet de los ballets", y no se hará porque los bailarines no pueden ir todos los días a ensayar; por la mañana hacen la preparación física y por la tarde ensayan en ballet, pero con tres ensayos a la semana no es suficiente como para llevar a escena una pieza tan difícil", se lamentó el presidente del sindicato, quien agregó que otra obra programada, "El Corsario", de Verdi, cayó de la programación por el mismo motivo.

A pesar de las dificultades el representante de los trabajadores confía en que el teatro no cerrará sus puertas, "porque los cuerpos artísticos no lo permitirán".

"Quizá pare de producir sus propias óperas, pero seguirá usándose como "casa de shows", aseguró.

Lo que ocurre con este teatro no es la excepción, sino la regla en el Estado de Río, que desde hace meses acoge protestas de todo tipo por los impagos y los recortes impuestos por el gobierno del Estado, en manos del oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB).

"El actual Gobierno no está tratando bien a ningún sector, pero la cultura es la que más sufre, porque no da votos a los políticos y no la ven como importante; tenemos pianos desafinados y llenos de termitas", criticó De Oliveira.

El presupuesto anual del Teatro Municipal gira en torno a los 50 millones de reales (16 millones de dólares), de los cuales dos millones mensuales (unos 640.000 dólares) se destinan a los salarios de los trabajadores.

El Teatro Municipal de Río de Janeiro se fundó en 1909 inspirado en la Ópera Garnier de París y está considerado uno de los principales coliseos líricos de América del Sur, junto con el Teatro Municipal de São Paulo y el Teatro Colón de Buenos Aires.

