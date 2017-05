Gobierno de Venezuela ordena despliegue militar en estado fronterizo con Colombia

"A partir de este mismo momento; ya he ordenado el traslado de 2.000 guardias nacionales a esa entidad, y he ordenado trasladar también 600 tropas de operaciones especiales, para cumplir con esta segunda fase del Plan Zamora, en el más estricto apego a la Constitución", informó el funcionario.

El Plan Zamora fue adoptado en abril por el Gobierno, ante una propuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para mantener el orden interno y contrarrestar intentos de golpe de Estado, así como la "amenaza terrorista".

Padrino López, en declaraciones a través del canal estatal Venezolana de Televisión, aseguró que el despliegue militar se hará con "el debido respeto a los derechos humanos".

El ministro lamentó que el martes se registró en la capital del estado Táchira, San Cristóbal, "un hecho sin precedentes": al menos 100 manifestantes realizaron un ataque con piedras y bombas molotov contra una instalación militar, en el que resultó herido el comandante de la tropa.

"El comandante (…) fue herido y asediada la unidad, donde se sabe que hay armas, que hay tropas con armas; llamo a la reflexión del pueblo de Venezuela, los que defendemos la paz, a rechazar esta actitud violenta terrorista de estos factores", añadió el ministro.

Padrino López instó a que cese la violencia y aseguró que detrás de estas acciones "se esconde un plan violento de desestabilización para derrocar al Gobierno legítimamente constituido".

"El objetivo no es un ataque o un disturbio local, aquí en el estado Miranda (norte), en Táchira (oeste) o Lara (oeste)… hay una estrategia nacional para caotizar al país, desde el punto de vista del abastecimiento de los alimentos, de las medicinas (…) combustible, gas y de todos los insumos necesarios, para la producción nacional", expuso.

El ministro de Defensa también lamentó la muerte de dos jóvenes en disturbios registrados el martes en Táchira.

Por otra parte, indicó que la Fuerza Armada ha "cooperado" con el mantenimiento del orden público y ha salido a la calle con instrumentos avalados por la Organización de las Naciones Unidas para contener la violencia.

"No usamos armas de fuego letales, no hay fusiles, no hay ametralladoras, y además el presidente Nicolás Maduro ha ordenado incluso retirar las escopetas con municiones plásticas, y hasta eso se ha retirado", acotó.

El ministro hizo un llamado a los venezolanos a permanecer "serenos" y a la Fuerza Armada a rechazar categóricamente el ataque a la instalación militar, que calificó de "terrorista".

