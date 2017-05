Madres de nueve presos bolivianos en Chile piden encuentro con Michelle Bachelet

"Quisiéramos pedirle señora Bachelet que pueda reunirse con nosotras, no como presidenta, sino como madre de familia, para que pueda escuchar los argumentos que, como madres, tenemos para demostrarle que nuestros hijos son hombres correctos, con principios, y sobre todo inocentes de todo lo que se les acusa", señala la nota entregada al consulado chileno en La Paz.

Desde el 19 de marzo pasado, siete funcionarios aduaneros y dos militares bolivianos se encuentran detenidos en Chile tras ser acusados por las autoridades de ese país de robar un camión transportista en la zona fronteriza y portar armas ilegalmente.

Sus familiares se congregaron este martes en la puertas del consulado chileno en la ciudad boliviana de La Paz, donde hicieron pública la nota dirigida a Bachelet, reportó el canal estatal Bolivia TV.

"Queremos que nos escuche y se convenza que en el país que usted lidera se está cometiendo una tremenda injusticia", agrega la nota.

La carta leída por una de las madres de los detenidos relata que, desde que fueron capturados los nueve bolivianos, sus familiares cumplieron con todos los trámites exigidos por las autoridades penitenciarias para poder encontrarse con ellos "habiendo sufrido discriminación y malos tratos".

"No hay día que no podamos dormir, todos los días rezamos para que su país (en referencia a Chile) los libere, no existen palabras que puedan describir el dolor que como madres sentimos en este momento", añade la misiva.

El próximo 25 de mayo se espera que la corte Suprema de Justicia de Chile se pronuncie sobre el pedido de liberación de los nueve bolivianos.

