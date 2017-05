Paro de maestros en Colombia "hasta que lleguen los recursos" para mejorar los salarios

"Pedimos que se considere este paro porque estamos afectando a ocho millones de niños y reiteramos que es un paro injustificado", ya que el Gobierno ha "venido cumpliendo con todos los acuerdos económicos que se han pactado con los maestros y con Fecode", dijo la ministra de Educación, Yaneth Giha, en entrevista con la emisora local RCN Radio.

De acuerdo con información suministrada por Fecode, 350.000 maestros en toda Colombia se encuentran en cese de actividades y asambleas informativas en todos los departamentos para analizar su situación.

Asimismo, según informó ese gremio de educadores públicos, el 12 de mayo se realizarán asambleas informativas con padres de familia y estudiantes, mientras que el lunes se desarrollarán actividades culturales, artísticas y movilizaciones, y el martes, se volcarán a las calles en una protesta masiva que espera ser especialmente fuerte en Bogotá.

El 10 de mayo, entre tanto, harán una junta nacional para evaluar los avances de la movilización.

© REUTERS/ Neil Hall Taxistas mantienen paro indefinido en Colombia mientras otros sectores alistan ceses

En la víspera el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, les dijo a los maestros que participan en el paro que el país enfrenta un apretón fiscal, por lo que no se podrá ajustar el salario de los educadores.

"Hemos llegado a puntos en donde se refieren a beneficios económicos donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden, porque simplemente no tenemos los recursos", dijo Santos, ante lo cual Fecode señaló que mantendrá el paro hasta que lleguen los recursos.

El Gobierno y los educadores mantienen negociaciones desde hace seis semanas, pero en razón de los pocos avances observados los maestros dispusieron comenzar el paro.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.