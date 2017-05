El 61% de jóvenes chilenos ha sufrido acoso

"Se revela que el 84% de los jóvenes declara haber sido testigo de bullying en su lugar de estudios, mientras que un 61% señala haber sido víctima de estos actos a través de maltratos verbales (insultos, burlas o amenazas) en el espacio educativo", señaló el estudio publicado por el Injuv.

Los resultados arrojaron que el 79% de los entrevistados considera que los amigos incentivan o presionan a hacer bullying a otros, a la vez que un 83% declaró "estar de acuerdo" con que los acosadores se sienten admirados o validados en su grupo.

Basta de los golpes, las bromas mal intencionadas y los sobrenombres✋🏻Hoy los jóvenes gritamos 📣#ChaoAlBullying pic.twitter.com/NHlYDMwF0a — INJUV (@InjuvChile) 11 мая 2017 г.

"Durante los últimos años hemos visto cómo los hechos de bullying se han incrementado en los establecimientos educacionales y, a la vez, de cómo estos actos han afectado sicológicamente a los jóvenes víctimas", dijo el director del Injuv, Nicolás Farfán, a los medios.

El organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social consideró el sondeo "Bullying en Establecimientos Educacionales" un estudio representativo a nivel nacional, que reunió 1.011 entrevistas de hombres y mujeres jóvenes de todas las regiones del país y de distintos niveles socioeconómicos.

No te dejes influenciar por los demás. Hoy los jóvenes decimos📣 #ChaoAlBullying pic.twitter.com/AT3staTcCj — INJUV (@InjuvChile) 11 мая 2017 г.

Farfán llamó a no entrar en dinámicas de normalización y menos considerar estos hechos como "típicos del período escolar o universitario".

Asimismo, alertó sobre el aumento del bullying cibernético, luego de que el estudio señalara que un 12% de los jóvenes ha sido víctima de acoso en línea, y un 8% lo ha sufrido vía WhatsApp o aplicaciones de mensajería móvil.

Paremos con estas malas prácticas que atentan con la libertad individual de las personas. Hoy los jóvenes gritamos 📣#ChaoAlBullying pic.twitter.com/5VsI3qbIVa — INJUV (@InjuvChile) 11 мая 2017 г.

Respecto a los traumas que sufren las víctimas, un 42% de jóvenes que lo han vivido dijeron "haber salido adelante", mientras otro 7% declaró sentirse dañado e impedido en su desarrollo personal.

En esta línea, Farfán manifestó su preocupación por las personas que no acusan esta práctica negativa, debido a un 47% no denunció cuando fue maltratado y un 62%consideró que las agresiones no fueron lo suficientemente importantes como para informar a las autoridades correspondientes.

El Injuv confirmó que comenzará su trabajo intersectorial, en conjunto con otras entidades del Gobierno, para paliar esta situación.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.