Lula declara que nunca tuvo intención de comprar el apartamento de Guarujá

"Una vez, cuando fui al Instituto Lula y la vez que fui a visitar el edificio; nunca más traté de tríplex ni de cuádruplex", aseguró visiblemente irritado el expresidente a uno de los procuradores de la Lava Jato que le preguntó cuántas veces había hablado del apartamento con el presidente de la constructora OAS, Léo Pinheiro.

© REUTERS/ Paulo Whitaker Expresidente brasileño Lula concluye más de cinco horas de declaración ante la justicia

Lula está acusado de corrupción pasiva, evasión de divisas y blanqueo de dinero por presuntamente haber recibido en concepto de soborno un apartamento de lujo valorado en algo más de un millón de dólares de manos de esta empresa involucrada en la trama corrupta de Petrobras.

El expresidente reiteró que habló con Pinheiro del citado apartamento en octubre de 2013 y que lo visitó en febrero de 2014, pero al margen de esas dos ocasiones "nunca más se conversó sobre el tríplex".

"No lo solicité, no lo recibí, no pagué ningún tríplex", dijo Lula en otro momento del interrogatorio, que duró más de cinco horas.

La Justicia Federal de Paraná no retransmitió en directo la comparecencia del líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino que realizó una grabación que empezó a ser divulgada por partes la noche de este miércoles.

Después de dar las explicaciones pertinentes al juez Moro y a los investigadores de la Operación Lava Jato Lula se dirigió al centro de Curitiba, donde le esperaban más de 4.000 simpatizantes para expresarle su apoyo.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.