Canciller uruguayo: "No vamos a echar a Venezuela" de organismos regionales

"No vamos a echar a Venezuela porque la historia demuestra que cuando se aisló a un país nunca se tuvo éxito con los fines que se perseguían", afirmó durante su interpelación en la Cámara de Diputados.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Presidente de Uruguay desestima aplicar Carta Democrática de la OEA a Venezuela

El canciller, quien fue llamado por la oposición a explicar la política del Gobierno respecto a la situación de Venezuela, dijo que históricamente la postura de su país ha sido la del diálogo y no la de aplicar sanciones.

"Uruguay no tiene espíritu sancionatorio; somos amantes de la paz, exigentes del cumplimiento de nuestras obligaciones en el marco del derecho internacional en base a principio de no intervención, pero no estamos dispuestos a embarcar a la República en aventuras ajenas al temperamento" uruguayo, sostuvo Nin Novoa.

En esta línea aseguró que Montevideo no se sumará a los ataques contra Venezuela y continuará apostando a una salida pacífica para la crisis política que atraviesa el país caribeño.

"Como dijo el presidente (Tabaré Vázquez), Venezuela es un drama, y ante el drama venezolano nuestra labor es evaluar hechos y marcar posición (…) priorizando una estrategia basada en el diálogo", explicó, y agregó: "Si se pretende que Uruguay asuma una posición de punta de lanza en una cruzada contra Venezuela… no es la política exterior de Uruguay".

© AFP 2017/ Juan Mabromata Uruguay respalda solicitud de Venezuela para solución de controversias en Mercosur

Asimismo, señaló que el Gobierno uruguayo va a "olvidar" algunas declaraciones de Caracas que consideró ofensivas, en pos de impulsar el diálogo.

"Hemos decidido olvidar alguna ofensa y dejar de lado alguna insatisfacción (…) para ayudar al pueblo hermano de Venezuela", indicó.

Nin Novoa fue interpelado para explicar la postura del Gobierno respecto a la situación de Venezuela, país que enfrenta una grave crisis política y social que ha supuesto su suspensión como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Asimismo, Nin Novoa confirmó al Parlamento que el Gobierno accedió a un pedido de Caracas para integrar un grupo de países que intentarían facilitar un diálogo con la oposición venezolana.

"Después de decenas de comunicados a favor del diálogo no teníamos otra posición que decir que sí, si no hubiéramos sido pusilánimes", dijo Nin Novoa, al contestar una serie de preguntas durante una interpelación sobre la política de Uruguay respecto a la crisis interna que vive Venezuela.

El 9 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su canciller, Delcy Rodríguez, hicieron saber a través de Twitter que habían invitado a cinco países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre ellos Uruguay, a participar en la reapertura de un diálogo con la oposición, detenido desde diciembre.

Los otros países invitados son El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y República Dominicana.

"Uruguay no le va a negar la mano tendida a ningún país que esté en problemas", aseguró Nin Novoa.

© AFP 2017/ Miguel Rojo Canciller uruguayo ordena al embajador ante la OEA no votar la suspensión de Venezuela

El único intento de diálogo conocido hasta ahora entre el Gobierno y la oposición venezolana fue promovido por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que delegó la facilitación en los exgobernantes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, a quienes se sumó más tarde un emisario del Vaticano.

Las partes celebraron reuniones en mesas temáticas a partir de octubre de 2016 y firmaron un acuerdo con algunos compromisos, pero el último encuentro se llevó a cabo en diciembre.

Desde entonces no ha habido nuevos acercamientos, pues la oposición alega que el Gobierno incumplió con su parte.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.