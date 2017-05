PSUV: oposición de Venezuela no podrá objetar la Constituyente si evade debate

© REUTERS/ Christian Veron Movilizaciones a favor y en contra de la Constituyente en Venezuela

"Les recomiendo que escuchen los debates, hay cosas fundamentales, algún grupo de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) que manifestó que no iba a estar (…) después no vengan a quejarse por las bases comiciales que la Comisión Presidencial establezca para la Asamblea", dijo el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, durante una movilización oficialista que se realizó el lunes en el centro de Caracas.

"Aquí está el pueblo, la gente en la calle, y vamos a seguir en la calle mañana, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo; cada vez que sea estaremos en la calle (…) Estas próximas movilizaciones son manifestaciones de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente", dijo Cabello.

El dirigente oficialista sostuvo que la Constituyente será "eminentemente popular, con el pueblo en la calle, opinando y haciendo los aportes necesarios".

Cabello también desmintió de la denuncia que formuló la semana pasada el gobernador del estado Miranda (centro), Henrique Capriles, sobre la supuesta baja y detención de 85 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que cuestionaron las medidas de represión contra las manifestaciones opositoras y se negaron a llevarlas a Cabo.

"Capriles es rolo de bolsa (tonto), no tiene ni la más mínima idea de lo que ocurre en un cuartel, no tiene la más mínima idea de lo que piensa un soldado, no tiene ni la más mínima idea de lo que ocurre paredes adentro de un cuartel, opina porque le dijeron, en estos días dijo que 85 oficiales estaban detenidos, mentira, ellos dicen estas cosas para ver si se dan ánimo", recalcó.

Los partidos que integran la coalición opositora MUD lideran desde hace más de un mes las protestas para exigir la restitución del orden democrático y una convocatoria a elecciones.

Además, han rechazado el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que realizó el presidente Nicolás Maduro, por considerarlo inconstitucional.

