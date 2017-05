Guerrillas colombianas ELN y FARC discuten en La Habana negociaciones de paz

"Me encuentro con el Secretariado de las FARC en La Habana, Cuba, para llegar a consensos sobre la paz con el ELN", dijo Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko', máximo líder de las (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en su cuenta de Twitter.

A su turno, la delegación de paz del ELN (Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa en Colombia) saludó el encuentro en esa red social, y destacó que espera "construir líneas de acción para fortalecer opciones alternativas y de cambio".

© AP Photo/ Rodrigo Abd Consejo de Seguridad de la ONU visita una de las zonas de concentración de FARC

La reunión entre el ELN y las FARC fue autorizada por el propio Gobierno colombiano, luego de que se determinó aplazar la próxima ronda de diálogos con el ELN, que se celebran en Quito, para el próximo 16 de mayo.

Dicha ronda estaba prevista para el pasado miércoles 3 y luego para este miércoles 10, pero en vista del encuentro con las FARC se decidió aplazar su inicio para el 16.

El viaje de los dirigentes de las FARC a La Habana, cuya logística estuvo a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), se realizó el domingo en un avión de la compañía Avianca desde el aeropuerto de Valledupar (norte), mientras que los delegados del ELN se desplazaron a la isla desde Ecuador.

El domingo fueron secuestradas ocho personas en el departamento de Chocó (noroeste) en un hecho atribuido por el Gobierno al ELN, pero sobre el cual este grupo no se ha pronunciado.

"Las torpezas del frente occidental del ELN en Chocó, secuestrando y delinquiendo, dificultan enormemente negociaciones de Quito", escribió en Twitter el jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Juan Camilo Restrepo.

El secuestro de siete hombres y una mujer fue a mediodía del domingo en la población de Sesego, municipio de Nóvita, cuando trabajaban en la extracción artesanal de oro y fueron subidos por hombres armados a una embarcación.

"Independientemente de quiénes son (los secuestrados) o de su pasado judicial o no, no es el ELN el que va a decidir quién es buen ciudadano o no en Chocó", dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al término de una reunión del Consejo de Seguridad en Chocó.

Villegas confirmó que en la zona se desplegó un fuerte operativo para presionar la liberación de las ocho personas, quienes, según versiones de los pobladores, tienen antecedentes judiciales.

