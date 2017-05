"EEUU trata con desdén e indiferencia a Puerto Rico"

© REUTERS/ Alvin Baez Puerto Rico se declara oficialmente en quiebra y busca renegociar deuda

En los últimos días, Puerto Rico ha visto manifestaciones contra las medidas de austeridad por la crítica situación que atraviesan las arcas del país. La isla, que mantiene un régimen de libre asociación con los EEUU, se declaró en quiebra y busca renegociar unos 70.000 millones de dólares de deuda. Un 45% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y una tasa de desempleo del 11%.

"Si uno visita Puerto Rico no entiende en primera instancia dónde está ese nivel de pobreza o esa desesperación que ya empieza a sentir el pueblo. Bajo la teoría del endeudamiento progresivo, el país tiene una infraestructura y una apariencia de modernidad que hace que muchos se confundan cuando lo visitan por un tiempo breve", explicó a Sputnik el abogado Carlos E. Ramos, catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

© AP Photo/ Ricardo Arduengo Experto: ciudadanía estadounidense fue una imposición al pueblo de Puerto Rico

No obstante, esa aparente prosperidad "está estructurada en una deuda que no se ha podido ni se puede pagar", indicó Ramos, también miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de Legislación y Jurisprudencia.

Las medidas de austeridad implementadas recientemente por el Gobierno de la isla y la Junta de Supervisión Fiscal designada por el Gobierno de los EEUU llevaron a que miles de personas se manifestaran en las calles. La concentración más multitudinaria tuvo lugar el 1 de mayo, con algunos incidentes aislados.

Más: Gobierno: Acreedores de Puerto Rico han perdido interés en continuar negociaciones

"No hay más movimientos de protestas en las calles porque todavía los subsidios del Congreso de los EEUU son muy altos. De ese mismo 45% que está por debajo de la línea de pobreza, muchos reciben subsidios financieros mensuales a través del programa de cupones de alimentos del Gobierno de EEUU. Son una especie de válvula de escape que evitan que las manifestaciones que se vieron sean más frecuentes", explicó el entrevistado.

Según Ramos, la actual situación económica de la isla se remonta a 1898, con el inicio de la administración colonial de EEUU sobre la isla tras la guerra con España. En 1952, el Capitolio delegó a Puerto Rico algunas competencias y la isla comenzó a tener un Gobierno propio con capacidades limitadas, entre ellas la de endeudarse. El Parlamento estadounidense permitió en 1961 que la isla elevase el techo de su deuda. De ese modo, se estableció una "estrategia de desarrollo económico" basado en el "endeudamiento progresivo".

La crisis de la deuda pública puertorriqueña llevó a que en 2016 el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, nombrara una ‘Junta de Supervisión Fiscal' para reestructurar las cuentas del Estado Libre Asociado, una medida que causó polémicas en el ámbito interno. Este órgano y el Gobierno declararon la quiebra de la administración de la isla.

Por la normativa vigente, el Capitolio es "el órgano que tiene el último poder" sobre el territorio caribeño. Ramos consideró que "en los últimos 20 años se ha acentuado de forma dramática una gran indiferencia y desdén" del Congreso de los EEUU en los asuntos relativos a Puerto Rico. Esta situación, dijo, se agravará con la administración de Donald Trump.

Más: A Puerto Rico le cuesta 73 mil millones de dólares ser colonia de EEUU

© REUTERS/ Alvin Baez Nuevo gobernador de Puerto Rico: entre la anexión a EEUU y el pago de la deuda pública

El desinterés de Washington se debe a que "dejó de ser lo importante que era desde el punto de vista estratégico y militar" tras el cierre de las bases que las Fuerzas Armadas estadounidenses tenían allí. Por otra parte, el académico opinó que el Gobierno de EEUU quiere evadir las cuentas que ha dejado el "endeudamiento progresivo" de Puerto Rico, autorizadas en última instancia desde el continente.

En materia geopolítica, "aunque Puerto Rico ha sido y sigue siendo un punto importante de transición entre EEUU y América Latina", el deshielo de las relaciones con Cuba y otras situaciones en la región aumentaron este 'desdén' al que hizo referencia el abogado.

"Eso se acentúa con el presidente Trump, que como muchísimos norteamericanos no entiende la relación política entre Puerto Rico y EEUU y nos ven desde una perspectiva sociológica y cultural como un país extraño", comentó el analista.

La crisis económica explotó a poco más de un mes de que los puertorriqueños sean convocados a las urnas para decidir el destino de su país. El Gobierno de la isla tiene previsto llevar adelante un referéndum el 11 de junio. Las opciones originalmente eran la "estadidad" (es decir, la anexión completa a los EEUU) o la independencia junto con una libre asociación. Sin embargo, el Capitolio exigió que se incluyera el statu quo como una tercera opción como un requisito para proveer la financiación de los comicios, hipótesis apoyada por el Procurador General de los EEUU.

"El Congreso y el Gobierno de los EEUU no quieren que Puerto Rico preste atención a su problema territorial colonial en estos momentos de quiebra económica y mucho menos están dispuestos a aceptar una petición de anexión, porque no ganan nada con anexar un territorio en quiebra. Por lo tanto, el mensaje detrás es: ‘Pospongan esa decisión hasta que no salgan de la quiebra y ya veremos'", concluyó Ramos.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.