Ex mano derecha de Lula, José Dirceu, sale de la cárcel

"La prudencia recomienda su sumisión a vigilancia electrónica y que tenga sus desplazamientos controlados; aunque las medidas no prevengan totalmente una eventual fuga, al menos la dificultan", manifestó el juez Sérgio Moro, encargado de la Operación Lava Jato en la justicia ordinaria, al autorizar su puesta en libertad.

Previamente, el Tribunal Supremo Federal aceptó un recurso de los abogados de Dirceu, que remarcaban que no había riesgo de fuga y que el exdirigente del Partido de los Trabajadores aún no había sido condenado en segunda instancia, por lo que no había justificación para mantenerlo en prisión.

Dirceu fue condenado por Moro en dos sentencias a más de 31 años de cárcel por corrupción pasiva, blanqueo de dinero y organización delictiva, a raíz de su papel en la trama corrupta de la empresa petrolera semiestatal Petrobras.

Guerrillero, abogado y con una dilatada carrera como militante de izquierda en su país, Dirceu fue entre 2003 y 2005 ministro jefe de la Casa Civil (equivalente a jefe de gabinete) del primer Gobierno de Lula (2003-2011).

Debió dejar el cargo cuando estalló el escándalo del "Mensalão" (mensualidades), un esquema por el cual legisladores recibían pagos ilegales a cambio de apoyar con su voto proyectos del Poder Ejecutivo.

Por ese asunto fue juzgado y condenado en 2012 a siete años de prisión, aunque no alcanzó a cumplir toda la pena.

En agosto de 2015 volvió a ser detenido ya en el marco del caso Lava Jato y quedó en prisión preventiva, ya que las autoridades judiciales consideraban que si estaba en libertad podía seguir delinquiendo.

Con su decisión de este martes el Supremo consideró que la condena de Dirceu sólo podrá ser efectiva en segunda instancia, a través de un juicio del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, pero este juicio aún no dispone de fecha para celebrarse.

Dirceu fue detenido en agosto de 2015 acusado de ser uno de los responsables de forjar el esquema de corrupción de Petrobras, como mano derecha de Lula

Su detención fue de las más simbólicas de la Operación Lava Jato y de las que más agitaron a la opinión pública.

El miércoles desde las primeras horas de la mañana, manifestantes a favor y en contra de su libertad se expresaron a las puertas de la cárcel de Curitiba.

A pesar de la tensión y de un conato de agresión entre los manifestantes finalmente no hubo incidentes, según recoge la prensa local.

