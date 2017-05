Secretario general de la OEA: violencia en Venezuela se pudo evitar con elecciones

"Hoy hay sangre en las calles de Venezuela; todo esto se podría haber evitado con elecciones, específicamente el referéndum revocatorio en el 2016, con separación de poderes, con la liberación de los presos políticos, con la apertura de un canal humanitario", señaló en el mensaje, divulgado a través de su cuenta de la red social Twitter.

​Almagro afirmó que todo el continente americano le está pidiendo a Venezuela que "retorne a la democracia".

"Cada venezolano que sale a la calle por elecciones, democracia y libertades es un símbolo para el continente entero, cada venezolano que pide la liberación de los presos políticos está luchando por los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos del hemisferio", señaló.

El secretario general de la OEA dijo que "este mes la represión contra los venezolanos ha sido sangrienta y de una indigna cobardía".

"No hay peor violencia que la que surge de las instituciones que deberían proteger los derechos de la gente y no agredirlos o encarcelarlos, que olvidan que están para resolver la pobreza que sufre el pueblo y no para exacerbarla con medidas que victimizan a los más pobres, los que no tienen alimentos ni acceso a la salud", indicó.

Almagro sostuvo que el retiro de Venezuela de la OEA es un "hecho sin precedente", y sostuvo que la salida "no es una solución".

El retiro de la OEA "no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura; tanto los países como el secretario general velarán porque ello no suceda", indicó.

Asimismo, sostuvo que "recurrir al discurso intervencionista de la Guerra Fría para justificar una represión que costó 29 vidas es un peligro para la democracia y los derechos humanos en el continente".

Días atrás, Venezuela anunció su salida de la OEA tras considerar que el secretario general apoya a la oposición venezolana e impulsa la salida del presidente Nicolás Maduro.

El proceso de retiro insumirá dos años y en ese lapso Venezuela deberá pagar lo que adeuda en concepto de contribuciones como Estado miembro y que a diciembre de 2016 ascendía a 8,7 millones de dólares, según la división jurídica de la OEA.

Venezuela es el primer país del continente que se retira formalmente del organismo.

