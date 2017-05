Cabello: la oposición es causante de la violencia en Venezuela

"La oposición para el mundo entero es la causante de la violencia, son los que están generando terrorismo en Venezuela, el mundo entero no tiene dudas de que la violencia viene de la derecha", señaló el diputado al canal estatal Venezolana de Televisión.

Cabello realizó esas declaraciones desde la marcha oficialista que tiene lugar en Caracas con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

Asimismo indicó que la oposición "no tiene un propósito en beneficio para Venezuela" y aseguró dichos sectores se encuentran divididos en sus ideas.

"La oposición está dividida, eso no solo lo sabe el Papa, es esa oposición que un día aplaude al Papa y otro día lo castiga, nosotros no, recordemos que el Papa dice una cosa y El Vaticano otra, pero para el mundo entero la oposición venezolana genera la violencia", reiteró.

Cabello se refirió así a las declaraciones que realizó el Papa Francisco el sábado al indicar que la oposición venezolana está dividida.

"Es curioso (…) la misma oposición está dividida ¿no?, por otro lado, parece que los conflictos se agudizan cada vez más, pero hay algo en movimiento, estuve informado de eso (…) está muy en el aire todavía", dijo el Papa cuando regresaba de su viaje a Egipto.

Con respecto a la movilización que también lleva a cabo este lunes en Venezuela la oposición y que tiene como destino final la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicados en el centro de Caracas, Cabello dejó claro que no están autorizados para llegar a esos puntos.

"Ellos (por la oposición) saben que para el centro de Caracas no van, no van a entrar, porque no podemos arriesgar al centro de Caracas que ellos hagan lo que hacen en Altamira (este), destruirlo; el centro de Caracas es una zona de paz, no van a venir ellos a montar sus actos terroristas, no lo permitiremos", dijo Cabello.

El diputado también señaló que el Gobierno "no ha venido a destruir a nadie, más bien hasta incluimos a los sectores medios en nuestra gestión de Gobierno", pero no se permitirá violencia, añadió.

Cabello puso como ejemplo el reciente aumento del 60 por cierto en el sueldo de los trabajadores y pensionados del país aprobado por el Gobierno.

