Santos pide a los colombianos no culpar a los venezolanos por los problemas de su país

"No comencemos a culpar a los venezolanos, sobre todo en la frontera, de todos nuestros males", dijo Santos al concluir un encuentro en Cúcuta (Norte de Santander, fronterizo con Venezuela).

No se puede caer "en la xenofobia, en la discriminación" durante el trance que atraviesa Venezuela, por lo que invitó a "extenderles una mano solidaria y decirles: 'hermanos, estamos con ustedes'".

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez Colombia reforzará las medidas migratorias en la frontera con Venezuela

Por otra parte, el mandatario informó que el próximo lunes entrará en vigencia la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, expedida por Migración Colombia para regular de mejor forma "la entrada de los ciudadanos venezolanos" al territorio colombiano y destacó que 50.000 personas ya se han registrado con este nuevo sistema.

"La persona que no tenga esa tarjeta o no tenga un pasaporte válido se va a declarar como una persona ilegal aquí en nuestro país", destacó Santos y advirtió que "no pueden entrar si no están con la tarjeta o si están sin pasaporte".

El jefe de Estado apuntó que los ciudadanos venezolanos que ingresen al país sin esos documentos serán detenidos y deportados a su país.

La Tarjeta de Movilidad Fronteriza reemplaza a la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, a fin de contar con un documento que permita leer la información encriptada del portador, lo cual no se podía hacer con la anterior.

Debido al conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años la frontera común estuvo históricamente marcada por la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y mafias del contrabando.

A raíz de los precios subsidiados del combustible y de los alimentos del lado venezolano, era común hasta hace dos años el pequeño contrabando de colombianos que cruzaban a adquirir esos productos.

Pero la severa crisis económica y de escasez que vive Venezuela ha invertido el flujo, y son muchos los venezolanos que dejan su país e ingresan a Colombia en busca de empleo y de alimentos.

