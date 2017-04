Huelga general en Brasil no altera la rutina diaria en Río de Janeiro

"No me gustaría tener que decir que el brasileño está alienado (…) el Gobierno está invirtiendo muchísimo en propaganda", explicaba la tarde de este viernes a Sputnik la profesora Mariana Lydia Bertoche, de 23 años, para intentar explicar la baja participación en la protesta.

Bertoche estaba en el centro de Río de Janeiro junto a un grupo de otros 30 profesores de escuelas públicas que esperaban para manifestarse ante el edificio de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro (que tiene el mismo nombre que la ciudad) fue en los últimos meses escenario de fuertes protestas contra el Gobierno de este distrito, que decretó el estado de "calamidad financiera" y dejó sin sueldo o pagando con retrasos a decenas de miles de funcionarios públicos.

Las reivindicaciones del viernes, no obstante, son a escala nacional: los convocantes de la huelga quieren poner fin a la reforma laboral y a la reforma del sistema de pensiones que propone el Gobierno de Michel Temer, del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Se trata de la primera huelga general que vive Brasil desde 1996 y a pesar de que confirmaron su adhesión las principales centrales de trabajadores del país e incluso instituciones como la Iglesia Católica, el impacto en el día a día de las grandes ciudades fue menor al esperado.

© REUTERS/ Edison Vara Central de los Sindicatos Brasileños satisfecha con la huelga general

En Río de Janeiro a primera hora de la mañana un grupo de manifestantes cortó la circulación de vehículos en el puente que cruza la bahía en dirección a la vecina ciudad de Niterói, pero la situación se restableció al poco tiempo.

El Aeropuerto Internacional Tom Jobim, que también era un objetivo prioritario para los bloqueos, apenas sufrió retrasos en algunos vuelos y opera con normalidad, según la empresa Rio Galeão, la concesionaria que lo administra.

"Yo voy a trabajar, porque si no trabajo no cobro", subrayaba a esta agencia Rafael Pereira, un empleado de una oficina de turismo, a su lado un compañero asentía con la cabeza y remarcaba que no se puede protestar con vandalismo e impidiendo que los que quieran trabajar puedan hacerlo libremente.

Este era el sentimiento generalizado en el centro financiero de Río al mediodía del viernes, con casi todas las tiendas abiertas y el ajetreo típico de un día laborable, aunque con algo menos de gente que una jornada normal, como constataron dos vendedores ambulantes de tapiocas (una suerte de panqueques de harina de mandioca) en la concurrida Praça XV.

"Quieren que nos jubilemos a los 70, pero es que a los 40 la gente ya está destrozada de tanto trabajar", se quejaba Carlos Alberto Souza Magalhães, funcionario del Tribunal Superior de Justicia de Río de Janeiro.

Magalhães estaba sentado junto a unos compañeros con unas pancartas frente a la sede del tribunal, pero reconoció que pocos de sus colegas se sumaron, muchos se mostraban a favor de la huelga y entendían los motivos, pero eran pocos los que participaban en la protesta.

"Es complicado, el presidente (del Tribunal) tiene su despacho aquí y puede haber represalias para quien haga huelga, yo vine porque en realidad trabajo en otro barrio, Jacarepaguá, y aquí no me conoce nadie", confesaba Magalhães, confiando en que el clima se animara hacia el final de la tarde, para cuando estaban previstas varias manifestaciones en el centro.

Para la profesora Bertoche la baja participación se explica en parte por la "fuerte polarización" que vive Brasil desde el año pasado, cuando el país se dividió entre seguidores y detractores de la entonces presidenta Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores, PT), apartada del poder tras un polémico juicio político en el Congreso.

"Cuando estuvo en el poder el PT perdió una gran oportunidad de hacer un trabajo de base y ganarse el apoyo del trabajador, ya que los medios de comunicación brasileños lo dibujan continuamente como algo diabólico", lamentó Bertoche.

En su opinión, buena parte de los brasileños están en contra de las reformas de Temer, pero son reacios a participar en este tipo de movilizaciones porque no quieren que se los identifique con el PT.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Alcalde de Sao Paulo llama "perezosos" a los huelguistas

El músico Fernando Procópio debatió contra esta idea bastante generalizada a través de sus redes sociales: "Que no te engañen, las manifestaciones no son para defender "A" o "B", son para defender nuestros derechos laborales y nuestras pensiones".

La reforma del sistema de pensiones que propone Temer prevé establecer por primera vez una edad mínima de jubilación (65 años para los hombres y 62 años para las mujeres) y hará que sea necesario trabajar 40 años de forma ininterrumpida para poder cobrar la pensión completa.

Esta propuesta aún se está tramitando en el Congreso, pero la reforma laboral ya fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados y determina una flexibilización de las leyes que rigen el empleo, abriendo la puerta a jornadas de trabajo de 12 horas y a que lo pactado dentro de las empresas esté por encima de la legislación.

