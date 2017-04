Madre de presidenta chilena respalda excarcelación de asesino de su marido

"Las personas que no están en condiciones buenas de salud, que en realidad ya no saben si quiera de qué es su vida, no tiene sentido que sigan presas", señaló Jeria a los medios de comunicación.

La arqueóloga no habló de perdonar al responsable, sino que abordó lo que ella cree "sobre la vida y las personas", en términos de "respeto a todas las personas", dijo.

"No hablo de perdón, porque el perdón es cuando se lo piden y nadie me lo pidió a mí nunca", precisó a la prensa.

El 19 de abril pasado la justicia otorgó la libertad al excoronel de la Fuerza Aérea de Chile Edgar Cevallos Jones, de 86 años, quien había sido acusado del asesinato de su superior y padre de la actual mandataria.

El ministro para casos de derechos humanos Mario Carroza estableció que Cevallos padece demencia, en base a los resultados de los exámenes practicados al prisionero en el hospital Clínico de la Fuerza Aérea y en el hospital del penal Punta Peuco, donde se encuentran recluidos los exuniformados que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El exagente de Pinochet había sido sentenciado a cuatro años de prisión por la Justicia en 2014, pero sus diversos problemas de salud lo mantuvieron hospitalizado hasta el 24 de enero pasado, cuando fue detenido tras ser dado de alta en la comuna de Las Condes, en el sector este de Santiago.

© AP Photo/ Santiago Llanquin Víctimas de Pinochet en Chile exigen el cierre del penal especial Punta Peuco

Cevallos cumplía condena desde principio de año por el delito de aplicación de torturas con resultado de muerte en contra del general Bachelet, quien fue apresado en la Cárcel Pública de Santiago y torturado brutalmente por sus compañeros en 1974.

Los mismos colegas de la FACH acusaron a Alberto Bachelet de tener "vinculaciones marxistas" porque en 1973 se opuso al golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), encabezado por las Fuerzas Armadas del país.

En junio de 2012, el Servicio Médico Legal estableció que Bachelet murió a los 50 años a causa de un infarto de miocardio en el recinto penal debido a las torturas aplicadas por sus subalternos, por lo que el juez Carroza decidió procesar a Cevallos, junto a Ramón Cáceres Jorquera, quien cumple condena en Punta Peuco, a las afueras de la capital.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.