Senadora colombiana denuncia a expresidente Uribe por injuria y calumnia

"¡Uribe no me va a calumniar! No soy socia de fundaciones ni beneficiaría de contratos. A diferencia suya no tengo muertos ni sobornos encima", escribió en su cuenta de Twitter la senadora del partido centrista Alianza Verde.

En su denuncia, López adjuntó grabaciones de vídeo, documentos, mensajes en Twitter y entrevistas en diferentes medios de comunicación en los cuales Uribe se refiere al tema.

Desde marzo pasado, Uribe ha señalado de forma reiterada que López es socia de la Corporación Nuevo Arcoiris (más conocida como Fundación Arcoiris), que fundó y dirigió hasta el año 2013 el exguerrillero del ELN, politólogo y analista León Valencia.

"Uribe miente, no soy socia ni tengo ningún vínculo contractual con la Fundación Arcoiris; los candidatos de Uribe en 2010 y en 2014 fueron los que recibieron dineros irregularmente para ganar las elecciones de 2010 y 2014", dijo la senadora a diferentes medios en un video que también publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que "Uribe no tiene ninguna autoridad moral para hablar de lucha contra la corrupción".

Si bien López ha prestado servicios como investigadora en varias organizaciones, desde el año 2012 (dos años antes de ser elegida senadora de la República) no tiene ningún vínculo contractual con las ONG de las que hizo parte, ya que desde 2011 y hasta el 2014 estuvo fuera del país mientras cursaba un doctorado en el exterior.

En la actualidad más de 186 procesos reposan en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra Uribe, quien es el senador con más investigaciones pendientes.

Los procesos contra el expresidente están en etapa preliminar y algunos más inconclusos reposan en dicha Comisión como presuntos sindicados.

