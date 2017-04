Partido gobernante venezolano dice que elecciones generales no están en la Constitución

"Ellos hablan de elecciones generales, yo quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia, no hay forma ni manera que aquí haya elecciones generales, no vamos a violar la Constitución para darle gusto a la derecha", añadió Cabello, en una rueda de prensa en la sede del PSUV en Caracas.

Cabello explicó que el oficialismo está dispuesto a participar en elecciones de alcaldes y gobernadores y que el PSUV se está preparando para eso, pero insistió en que las elecciones presidenciales no están previstas por ahora.

En cuanto a los retrasos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para fijar un calendario de los próximos comicios, que la oposición denuncia, Cabello sostuvo que "el CNE es un poder autónomo aquí en Venezuela, como no lo es en la gran mayoría de los países, de manera que nadie puede obligar al CNE a tomar decisiones".

Sin embargo, recordó que el presidente Nicolás Maduro ha reiterado en varias ocasiones que está ansioso por ir a unas elecciones regionales.

Cabello resaltó que si el CNE convocara a elecciones en las próximas horas la oposición no podría participar, porque no han validado sus partidos.

"¿Qué pasa si el CNE llama ahorita a elecciones, en este momento? Iremos nosotros solos porque ellos no tienen partido político, no hay ni un solo partido político de la derecha", acotó.

Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, sostuvo que en 2016 la oposición engañó al pueblo venezolano con que supuestamente deseaban ir a un referendo revocatorio, lo que a su juicio retrasó los procesos porque el CNE tuvo dedicarse exclusivamente a eso.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Secretario general de la OEA reitera que la situación venezolana se resuelve con elecciones

Las elecciones presidenciales deberían celebrarse en 2019, mientras los comicios municipales y de gobernaciones debieron llevarse a cabo el año pasado.

Sin embargo, el CNE las pospuso, alegando que estaba dedicado al proceso de referendo revocatorio que finalmente fracasó.

Posteriormente, el Poder Electoral inició un proceso para validar a los partidos políticos, cuyos resultados todavía no se conocen; el CNE ha dicho que los comicios locales y regionales se llevarán a cabo este año.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.