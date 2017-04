Gobierno de Perú busca aprobar proyecto para reconstruir zonas afectadas por inundaciones

"La reconstrucción no puede esperar y la población sabrá quiénes apoyan o no esta medida; hay que dar el beneficio de la duda; si hay que agregar o quitar algo al proyecto se puede dialogar, pero la reconstrucción no puede esperar más", dijo el portavoz del Gobierno Carlos Bruce, según publica el diario local La República.

Por su parte, el congresista del opositor partido Acción Popular, Yonhy Lescano, marcó distancia de la propuesta y dijo que no apoyará la creación de una entidad paralela que esté a cargo de la reconstrucción, como plantea el Ejecutivo en su proyecto, porque generará más burocracia.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Perú invertirá más de $300 millones para recuperar daños de inundaciones

Con todo, Lescano cree que debe haber un plan para realizar la reconstrucción.

Perú estuvo bajo emergencia nacional a finales de marzo y principios de abril a causa de las fuertes lluvias que dejaron al menos 110.000 damnificados, principalmente en la parte norte y centro del país.

El 25 de marzo el río Piura (norte) se desbordó y afectó al menos 8.000 hectáreas productivas, dijo el ministro de Agricultura y Riego, José Hernández.

El proyecto de ley, que crea el plan "Reconstrucción con Cambio" fue ingresado el miércoles 19 de abril al Congreso por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y por el jefe de Gabinete, Fernando Zavala.

