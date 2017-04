Embajador venezolano saluda nombramiento de nuevo representante de Uruguay en Caracas

Chirino presentó una carpeta con "el beneplácito" de Venezuela, indicó la embajada venezolana a través de su cuenta de Twitter.

Hemos sostenido reunión con el Canciller Nin Novoa. Entregamos a cancilleria uruguay beneplácito de nuevo embajador en Caracas. — Embajada Venezuela (@EmbaVenUruguay) 21 de abril de 2017

Uruguay había presentado el nombre de Fajardo en el mes de marzo, confirmaron a Sputnik fuentes de la embajada caribeña.

© REUTERS/ Carlos Pazos Expresidente Mujica respalda a Gobierno uruguayo ante dichos de Maduro

Chirino informó del hecho a la prensa tras salir de una reunión de tres minutos con el ministro de Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, en la que este le expresó la molestia de Uruguay por recientes comentarios del mandatario venezolano Nicolás Maduro y le entregó una nota "de disconformidad".

Preguntado Nin Novoa por la carpeta con el beneplácito, el ministro aclaró que él no recibió nada, porque ese trámite se realiza en la Dirección de Protocolo.

"Yo no sé si la entregó o no la entregó, o si la traía o no la traía", añadió.

Los dos gobiernos pasan por un momento de tensión a raíz de las acusaciones formuladas por Maduro sobre una supuesta coordinación entre Uruguay y EEUU para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.