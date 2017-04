Sancionan a siete medios en Ecuador por no divulgar reportaje argentino sobre Lasso

"Se omitió a la ciudadanía dicha información, por lo que se incurrió en censura previa, razón por la que se sanciona a los medios con diez salarios básicos y se los motiva a mejorar sus prácticas periodísticas", dijo el superintendente Carlos Ochoa en un encuentro con periodistas en el que no admitió preguntas.

La sanción partió de una denuncia de posible infracción al artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación, según el cual los medios "tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público".

La denuncia fue realizada por integrantes del Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, entre ellos Viviana Paredes, exasesora de la propia Supercom.

"La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa", señala la normativa vigente desde junio de 2013.

Los medios sancionados son los diarios más importantes del país, El Comercio, La Hora, Expreso y El Universo, y los canales de televisión Televicentro, Teleamazonas y Ecuavisa, que deberán pagar una multa de 10 salarios básicos (3.750 dólares) en un lapso de 72 horas.

La defensa de los medios alegó que el reportaje no fue reproducido porque fue publicado por un "pasquín", en referencia al diario Página/12.

Ochoa replicó que Página/12 fundado en 1987 y que "en la actualidad tiene un tiraje de 700.000 ejemplares, además que es uno de los principales medios multimedia de Argentina, con medio millón de visitas diarias".

"Bastaba generar una investigación sobre la información del diario Página/12, para luego de la correspondiente evaluación sobre la veracidad o no de la misma, decidir sobre su publicación o no", sostuvo el funcionario.

El reportaje sobre Lasso, emitido el 15 de marzo y escrito por Cynthia García, aseguraba que el político estaba vinculado a 49 empresas en paraísos fiscales y que su fortuna creció entre 1999 y 2000 de "un millón de dólares declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario" de marzo de 1999 en Ecuador.

Pero el artículo no contaba con la versión del candidato.

La falta de una contrastación llevó a que los medios ecuatorianos decidieran no reproducir la noticia, alegó el abogado del diario El Comercio, Henry Tobar, en la audiencia previa a la sanción en la que dijo que el artículo de Página/12 habla de "una presunta red de empresas off shore" que "hasta ahora no ha sido comprobada".

A su criterio, replicar el artículo hubiera violado el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación que exige que las noticias sean verificadas, precisas, contextualizadas y contrastadas.

