Presidente de Venezuela: la oposición está interesada en retomar el diálogo

"Ellos salieron corriendo del diálogo, y hoy me han respondido por cuatro vías distintas, que están dispuestos a sentarse en el diálogo, me parece bueno, se lo han dicho a importantes personalidades internacionales, espero que ahora no vayan a decir: 'yo no fui", expresó el jefe de Estado a una cadena de radio y televisión.

El mandatario señaló que tiene un plan político el cual le gustaría presentarle cara a cara a la oposición, y además recordó que como presidente de Venezuela está facultado no solo para defender la democracia, la Constitución y la economía, sino también "para avanzar".

"Y como jefe de Estado, como líder del país, como presidente de la República tengo un plan, me gustaría parte de ese plan político, algún día cara a cara decirle a la oposición, para que después no vengan a quejarse, a decir, yo no sabía nada, tengo mis poderes constitucionales como jefe de Estado, jefe de Gobierno, listo para seguir activando planes", añadió.

Maduro, aunque no dio detalles de dicho plan, insistió que el diálogo es la única vía para evitar la violencia.

"Tomé la decisión de decírselos una vez más públicamente (…) el diálogo es el único camino para (…) desarmar el odio, la muerte que ustedes han activado, señores de la oposición les tomo el mensaje que me han enviado (…) el día de hoy", expresó.

Durante un evento del programa social de salud Barrio Adentro, el presidente dijo que espera, muy pronto, volver a sentarse en una mesa con la oposición a decir "verdades" y les pidió a sus representantes tener valentía para dar ese paso, y "avanzar por el camino de la paz".

Querella contra Capriles

En cuanto a los hechos de violencia que se han registrado en el país, el presidente venezolano, repudió la muerte de Paola Andreína Ramírez Gómez, en el estado Táchira (oeste), así como la situación de Carmelina Carrillo, que el 19 de abril fue herida con un objeto contundente en la cabeza, cuando se dirigía a la movilización oficialista.

Por otra parte, señaló que introducirá una querella contra el gobernador del estado Miranda (norte), Henrique Capriles, por difamación.

"Yo he autorizado que se meta una demanda, una querella por el honor de la gente que ha sido acusada, y que este señor (Capriles) que acusó de esta forma, si tiene que ir a la cárcel, vaya a la cárcel y pague su difamación, su injuria y todos los delitos que ha cometido", ha declarado el líder del país latinoamericano.

Maduro señaló que se debe aplicar "justicia severa" a los responsables de "culpabilizar al Gobierno y al Ejército" del asesinato de Ramírez.

Por otra parte, aseguró que Venezuela es un territorio de paz y repudió que la prensa internacional muestre lo contrario.

"La prensa mundial, quiere presentar una Venezuela en guerra civil, no va a haber guerra civil jamás en nuestra patria, aquí lo que privará será la paz", manifestó.

Colombia "estado fallido"

El presidente Maduro también se refirió a Colombia y aseguró que ese país está "muy mal".

"Colombia es un Estado fallido, 70 años de guerra, firmaron acuerdos de paz, gracias a Chávez y a mi voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz para que se sepa, lo que se ha burlado el proceso de paz en Colombia", agregó.

Además, el jefe de Estado advirtió que revelará información sobre un presunto plan para asesinar a los líderes de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron el acuerdo de paz.

"Se está preparando una matanza contra las FARC, tengo información de inteligencia que se está preparando una matanza contra los líderes que firmaron la paz, Colombia es un estado fallido", añadió.

Estas declaraciones de Maduro se producen luego que Colombia interpusiera una denuncia en la ONU, sobre una supuesta militarización del país por parte del Gobierno, como mecanismo para dispersar las protestas opositoras.

