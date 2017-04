Candidato opositor dice que "jamás" reconocerá victoria de Moreno en Ecuador

"Nos ofrecieron un recuento parcial (de los votos), que de nada sirve para enmendar los sucedido en ese apagón electoral (de día de las elecciones) en el cual nos sentimos desvalidos", expresó el político en una rueda de prensa transmitida en vivo desde Guayaquil.

© REUTERS/ Mariana Bazo Recuento de votos ratifica triunfo de Moreno como presidente de Ecuador

Allí dijo además que Moreno "será un mandatario sin auténtico mandato" porque "será el sucesor de un dictador", al referirse al presidente saliente, Rafael Correa.

Se quejó además de que su pedido de recuento total fue descartado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quienes "ni siquiera se han dignado en leer nuestra solicitud".

"De corazón les digo, yo no puedo ser cómplice de un fraude, no puedo ser cómplice de una burla a los votantes, no puedo ser cómplice de un proceso cargado de ilegalidades, de abuso y de la arbitrariedad constante", añadió el representante del partido CREO.

© REUTERS/ Mariana Bazo Tribunal electoral niega recuento de 100% de votos a oposición en Ecuador

Lasso mantiene que el resultado electoral fue un "engaño a la ciudadanía" y agregó que los ecuatorianos "merecen políticos que los acompañen en su lucha, que luchen por su libertad, por sus oportunidades, por nuestro futuro".

Dijo aprovechar la oportunidad "para decir que no les tengo miedo", señalando al partido gobernante Alianza País.

"Este apagón institucional y democrático empezó con cada sabatina en la que se insultó a cada ecuatoriano y cada vez que se usa, se usó y se usará los medios públicos incautados para mentir, para injuriar y para ejercer un periodismo de muy baja calaña", apuntó Lasso ante sus seguidores desde un hotel guayaquileño.

© REUTERS/ Henry Romero Oposición ecuatoriana sigue modelo de oposición venezolana para desestabilizar al Gobierno

En ese sentido, anotó que su "lucha" seguirá y dijo que no dejará solo "al pueblo ecuatoriano" ya que "la luz de la democracia no se va a apagar mientras sigamos luchando contra el autoritarismo, contra la ilegitimidad democrática, contra la opresión".

Los resultados del recuento de 1,27 millones votos que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) este 18 de abril, coincidieron con los obtenidos el 2 de abril en el balotaje, ubicando como ganador a Moreno, con 51,16 por ciento de la preferencia, seguido de Lasso con 48,84 por ciento.

Tras la publicación en el Registro Oficial, el CNE entregará las credenciales a las nuevas autoridades que se posesionarán en mayo próximo.

